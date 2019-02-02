Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maç sonucu: 1-1
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray, 20. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılı takım, Djalma'nın golüyle yenik duruma düştüğü müsabakada Feghouli ile eşitliği sağlasa da galibiyet golünü bulamadı ve Alanya'da 2 puan bıraktı: 1-1.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sezonun ikinci devresine 2'şer galibiyetle başlayan takımların mücadelesi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
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Yeni transferlerden Mitroglou ve Luyindama'yı ilk 11'de sahaya süren Sarı-Kırmızılı takım, Djalma'nın golüyle yenik duruma düştüğü müsabakada Feghouli ile eşitliği sağlasa da galibiyet golünü bulamadı ve Alanya'da 2 puan bıraktı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 36 yaparken, Alanyaspor 25 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelenin 6. dakikasında Galatasaray'ın yeni stoperi Luyindama, orta sahada yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Karşılaşmanın 13. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse sağ alt köşeye şutunu çekti, kaleci Muslera gole izin vermedi.
Maçın 15. dakikasında Efecan'ın pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Villafanez yerden vurdu, kaleci Muslera kurtardı.
Dakika 18'de talihsiz bir sakatlık yaşayan Mariano maça devam edemedi. Brezilyalı futbolcunun yerine Ömer Bayram dahil oldu. Bu hamleyle müsabakaya sol bekte başlayan Linnes asıl mevkisi sağ beke döndü.
Müsabakanın 23. dakikasında sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Cisse uzak köşeye şutunu çekti ama hedefi bulamadı.
Karşılaşmanın 34. dakikasında Efecan sağ kanattan ortayı açtı, arka direkte Fernandes kafayı vurdu ama etkili olamadı.
Maçın 39. dakikasında Fernandes'in ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Muslera ilk hamlede topu elinden kaçırdı ama ikinci hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
Mücadelenin 45+1'nci dakikasında Baiano'nun sağ kanattan açtığı ortada Fernandes kafa vuruşunu yaptı ama top Muslera'nın kucağında kaldı.
Dakika 45+4'te Djalma Campos muhteşem bir gole imza attı! Alanyasporlu futbolcu uzak mesafeden aşırtma bir vuruşla kaleci Muslera'yı avladı: 1-0.
Karşılaşmanın ilk devresi Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Dakika 53'te Galatasaray skora denge getirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Feghouli sert bir şutla fileleri havalandırdı: 1-1.
Maçın 55. dakikasında yeni transfer Mitroglou oyundan alınırken yerine giren isim Sinan Gümüş oldu.
Mücadelenin 57. dakikasında topu ceza sahasına kadar getiren Belhanda'nın pasında topla buluşan Sinan Gümüş şut açısı bulamadı ve savunma araya girdi.
Karşılaşmanın 62. dakiasında sol kanatta topla buluşan Fernandes, Linnes'i çalımlayıp şutunu çekti ama top üstten dışarı çıktı.
Müsabakanın 75. dakikasında Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortada topla arka direkte buluşan Junior Fernandes kafayla takım arkadaşlarına indirmek istedi ancak Fernando araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.
Maçın 80. dakikasında Alanyaspor'da Junior Fernandes'in yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
Mücadelenin 84. dakikasında Onyekuru'nun sol kanattan verdiği pasla topla buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda top savunmaya çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere bitti.
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TAKIM KADROLARI
ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Papiss Cisse.
YEDEKLER: Ufuk, Caulker, Cenk Ahmet, Taha, Hakan, Ozan, Hasan, Sural.
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GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou.
YEDEKLER: İsmail, Ahmet Çalık, Semih, Emre, Ömer, Donk, Selçuk, Yunus, Muğdat, Sinan.