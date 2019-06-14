Yeni teknik direktörü Erol Bulut'la önümüzdeki sezona iddialı girmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, Yunan ligi ekiplerinden AEK'in forması giyen 25 yaşındaki Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın transferini bitirdi.

Turuncu Yeşilli kulüp, forvet arkası mevkiinde oynayan yıldız futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Sol ayağını kullanan ve bugüne dek yalnızca Yunan liginde top koşturan hücum oyuncusuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 30 maçta forma şansı bulan Bakasetas, rakip fileleri 6 kez havalandırırken 3 de asist kaydetti. Yıldız isim, Yunanistan Milli Takımı'yla da bugüne dek 21 karşılaşmada boy gösterdi.

Yakup ÇINAR / Fanatik Özel