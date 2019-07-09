Aytaç Sulu: Takıma ağabeylik yapmak istiyorum

Yapılan transferlerle güçlü bir takım kurduklarını belirten Yılport Samsunspor'un defans oyuncusu Aytaç Sulu, yeni sezondaki hedeflerini anlattı. 33 yaşındaki futbolcu, "Yılport Samsunspor'un yeni sezondaki hedefleri belli. Camiamız, futbolcu arkadaşlarımız ve taraftarlarımız olarak bu ligden çıkmak istiyoruz. İnşallah lig sonunda şampiyon olup, bir üst lige çıkarız. Yeni hocamız ve futbolcu arkadaşlarımız ile beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Yeni hocamızın iyi ve güçlü bir takım kuracağına eminim. Zaten yapılan transferler bunu belli etti. Takımımıza kaliteli kardeşlerimiz geldi. Gelen oyuncular bizi güçlendirecek güçteler. Tabii ki giden arkadaşlarımız da olacak. İrfan Buz hocamız ve ekibinin güçlü bir takım, şampiyonluğa oynayan bir kadro kuracağından eminim. Bizim de hocamıza alışmamız gerekiyor. O alışma süresini atlattıktan sonra daha iyi bir takım olacağız" dedi.

Takıma ağabeylik yapmak istediğini ifade eden Aytaç Sulu, "Geçen seneki oyunum kendi beklentimin de altındaydı. Daha fazla süre istiyordum ama olmadı. 6 sene Almanya'da kaldıktan sonra ilk defa ülke dışına çıktım. Bu da benim için biraz zor geçti. İlk yarım sezonum benim için alışma sezonu oldu. Bu sezon benim kendimden beklentim daha da yüksek. Takıma ağabeylik yapmak ve oynamak istiyorum. Tabii ki en önemlisi Yılport Samsunspor'un şampiyon olmasını istiyorum. Bu sezon herkes daha iyi bir Aytaç Sulu izleyecek" diye konuştu.

DHA