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Aytaç Kara'nın harika golü Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi

Kasımpaşa'nın gözde oyuncusu Aytaç Kara, dün akşamki Beşiktaş maçına damga vurdu. 4 büyüklerin transfer hedefleri arasında yer alan başarılı futbolcu, 17. dakikada attığı şık golle takımına lider karşısında galibiyeti getiren isim olmayı başardı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Aytaç Kara'nın harika golü Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Beşiktaş mücadelesinde sergilediği performans ile göz doldurdu. 19. dakikada harika bir vuruşla takımının tek golünü kaydeden 28 yaşındaki yıldız futbolcu, Kara Kartal karşısında zaferi getiren isim oldu. 4 büyükler ile adı anılan Aytaç, ayrıca savunmada da takımına destek verirken, hücumda da başroldeydi.

29 maçta 4 gol

Takımını bir maestro gibi yöneten yıldız oyuncu, 66'da yerini Bistrovic'e bıraktı. Oyundan çıkarken, doğrudan soyunma odasına giden Aytaç, bu sezon çıktığı 29 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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