Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Beşiktaş mücadelesinde sergilediği performans ile göz doldurdu. 19. dakikada harika bir vuruşla takımının tek golünü kaydeden 28 yaşındaki yıldız futbolcu, Kara Kartal karşısında zaferi getiren isim oldu. 4 büyükler ile adı anılan Aytaç, ayrıca savunmada da takımına destek verirken, hücumda da başroldeydi.

29 maçta 4 gol

Takımını bir maestro gibi yöneten yıldız oyuncu, 66'da yerini Bistrovic'e bıraktı. Oyundan çıkarken, doğrudan soyunma odasına giden Aytaç, bu sezon çıktığı 29 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.