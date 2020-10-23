Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Göztepe mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Aytaç Kara, Göztepeli oyuncular hakkında sert ifadeler kullanırken, oyunun çok fazla durduğunu ifade etti

Aytaç Kara, "Devre arasında izledik bir penaltı pozisyonu var. O kadar bakıldı ama vermediler. Saha içinde neredeyse 15 dakika oyun durdu. Futbolcular yattı, 2 dakika kalkmadı. Göztepe büyük camia, oyuncuların daha çok mücadele etmesi lazım" şeklinde konuştu

Aytaç Kara son olarak, "Türk futbolunun gelişimi için hepimizin bir şeyler yapması lazım. Biz bugün futbolumuzu oynamaya çalıştık ama topun oyunda kalma süresi çok düşük" ifadelerini kullandı