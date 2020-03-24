Aytaç Kara: Daha güçlü döneceğiz

Corona virüsünün dünyayı ve ülkemizi ciddi şekilde tehdit ettiği günlerde ‘EvdeKal’ sürecine bizde FANATİK olarak katkıda bulunmak adına yeni bir sayfa açtık. ‘Evden eve röportajlar’ serisine başladık.

Ligler başlayana kadar her gün yeni bir hikayeyi bizzat kendi ağzından sizlere aktaracağız. Bu doğrultuda ilk konuğumuz Kasımpaşa’nın sezona damga vuran ismi Aytaç Kara...

8 gol, 2 asistlik performansıyla ligin en öne çıkan orta saha oyuncularından biri haline gelen başarılı oyuncudan samimi mesajlar geldi. Söze corona virüsünün etkilerinden başladık:

‘Sağlık çalışanları için...’

“Hayatımızda ilk defa karşılaştığımız ve alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. Sürecinen sıkıntılı kısmı belirsizliği. Şuanda virüse nasıl yakalanacağınızı veya sürecin nasıl sona ereceğini bilemiyoruz. En çok da bu belirsizlik insanları huzursuz ediyor. Korunma yolu ise çok açık. Evde kalmak zorundayız. Tabii çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız için de inşallah en kısa sürede evden çalışabilecekleri ortam sağlanır. Keyfi olarak dışarı çıkmak ise bu süreçte başta sağlık çalışanlarına ve insanlara haksızlık. Lütfen evlerimizde kalalım.”

‘Ülke olarak aşarız’

“Ülke olarak zor bir süreç ama bunun üstesinden hep beraber geleceğiz. Yaşlılarımızı korumalıyız. Evdeki zamanlarımızı da doğru değerlendirebiliriz. Biz futbolcular olarak kendimizi hazır tutmalıyız. Bu yüzden bireysel çalışmalarla fiziksel olarak hazırlıklarımız devam ediyor ama takım idmanının yerini tutmayacak tabi ki. Dolayısıyla ligler başladığında bunun getirdiği bazı dezavantajlarda olacak. Fakat bunları düşünmek yerine şimdi odaklanmamız gereken tek şey bir an önce hep birlikte sağlıklı şekilde geri dönebilmek.Ülke olarak bu zorluktan daha bilinçli ve güçlü çıkmak zorundayız.”

‘Evde kalmak bir fırsat’

“Benim hayatım futbol...Kendimi hep futbola dair konularda geliştirmeye,futbolun yanında sosyal hayata dair donanımlarımı genişletmeye özen gösteriyorum. Bu süreçte de evdeyiz. Kitaplar okuyorum,yabancı dil çalışmalarım devam ediyor. Spor dünyasından belgeselleri izlemeye çalışıyorum. Tabii zaman zaman konsol oyunlarıyla da vakit geçiriyoruz. Çok şükür ülkemiz bu konuda en güvenli yerlerden. Yabancı arkadaşlarımız da kendilerini güvende hissediyorlar. Onlara da sürekli yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

‘Ayağı topa değen herkes...’

“Milli Takım benim için her zaman tek ve en önemli hedef. 20 yaşımdayken seçildim, geçen sezon yeniden geri döndüm. Bu süreç bittikten sonrada A Milli Takım formasıyla başarılı işler yapmak istiyorum. Milli Takım hedefini konuşmaya bile gerek yok. Ayağı futbol topuna benzer bir şeye değen herkes kendisini mutlaka o forma altında hayal etmiştir.”

'Fuat Çapa 5 dil biliyor'

Kasımpaşa olarak Fuat hocanın gelişiyle çok ciddi bir toparlanma sürecine girdik. Fuat Çapa, 5 dil bilen bir teknik adam. Tüm yabancılarla iletişim kurabiliyor ve bu çok önemli. Onu görünce ‘Bizim de öğrenmemiz gerek’ diyorum. Şu anda ligde iyi diyebileceğimiz bir çıkış yakaladık. Kalan 8 maçta çok daha iyi işler yapabiliriz. Bir an önce tehlikenin geçmesini ve sahalara dönmeyi bekliyoruz.”

'Her şey hocanın elinde değil'

“Bu sezon 4 hocayla çalıştık. Tabii ki sık sık hoca değişiklikleri takımı olumsuz etkiliyor. Ancak her şey hocanın elinde değil. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Oyuncularda bitiyor iş. Bu yüzden oyuncuların bireysel değil, takım halinde düşünmesi ve hareket etmesi gerekiyor. Biz lige ara verilmeden önce bu ortamı yakaladık. İnanıyoruz ki önümüzdeki süreçte çok daha başarılı işler yaparız.”