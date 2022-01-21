Avustralya Açık Gençler Şampiyonası ana tablo kuraları çekildi. İlk Grand Slam deneyimlerini Avustralya'da yaşayacak iki temsilcimiz Ayşegül Mert ve Togan Tokaç'ın ilk tur rakipleri belli oldu. Ayşegül Mert Japon raket Sara Saito ile eşleşirken Togan Tokaç ise Çek tenisçi Hynek Barton ile eşleşti.

Dünya gençler klasmanında 57"nci basamakta bulunan Ayşegül Mert, gençler dünya 54 numarası rakibi Sara Saito karşısında 22 Ocak Cumartesi TSİ 03.00'te başlayacak 12'nci korttaki programda ikinci maçta mücadele edecek.

Gençler klasmanının 63'üncü basamağında bulunan Togan Tokaç'ın gençler dünya 52 numarası Hynek Barton ile ilk tur karşılaşmasının zamanı ise yarın belli olacak. (DHA)