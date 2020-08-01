Ayşegül Çakın’ın gözü olimpiyatta

Gençlerde Avrupa, yıldızlarda dünya şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki Milli halterci Ayşegül Çakın, olimpiyatlara katılma hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. “Kürsüye çıktığınızda önünüze bir valiz dolusu para koysalar o duyguyu satın alamazsınız” diyen Çakın sözlerini şöyle tamamladı: Hedefim, yıldızlar ve gençlerde elde ettiğim derecelerimi büyüklerde de sürdürüp bayrağımızı dalgalandırmak. En büyük hayalim Tokyo Olimpiyatları’nda yarışıp derece elde etmek.”