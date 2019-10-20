Ayşegül Çakın’dan Avrupa şampiyonluğu

Romanya’da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda 59 kiloda mücadele eden milli sporcu Ayşegül Çakın, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu Ayşegül, başkent Bükreş’te düzenlenen şampiyonada, koparmada 87 kiloyla gümüş, silkmede 116 kiloyla altın, toplamda da 203 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

Ayşegül Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Üç aydır kampta çok iyi çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını aldım. Madalyalarımı Türk milletine ve Mehmetçiklerimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bükreş’te Avrupa Şampiyonası’nda dün Gamze Karakol ile bugün de Ayşegül Çakın ile altın madalya aldık. İstiklal Marşı’mızı çaldırdık. Kendi kaldırdığı kilonun üzerinde kaldırış yaptı, başarılı da oldu. Çok heyecanlı geçti. Onun için çok mutluyuz. Hedefimiz takım olarak birinci olmak. İnşallah bu mutlu sonla ülkemize döneriz. Sporcularımız hep birlikte asker selamı veriyor. Bu madalyalarımızı Mehmetçiğimize armağan ediyoruz." yorumunu yaptı.