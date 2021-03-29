Tekdal, 20km'de güçlü rakiplerini geçerek, 1 saat 30 dakika 12 saniyelik derecesiyle Tokyo 2020’ye gitme hakkını elde eden 3. milli yürüyüş atletimiz oldu. Tekdal, "Türkiye Şampiyonası'nda kota hedefini gerçekleştirememiştim. Otele döndüğümde 'Bir daha yapamayacağım' diye düşündüm ama antrenörüm Sinan Aslan’ın desteğiyle tekrar ayağı kalktım. Çok vazgeçtiğim anlar oldu ama yılmadım. Yılmamayı öğrendim. Gece gündüz büyük çaba sarf ettik" dedi.