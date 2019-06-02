Fiji’de başlayan Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Ayşe Doğan, 3 bronz madalya elde etti.

Başkent Suva’da düzenlenen organizasyonun ilk gününde kızlar 45 kiloda mücadele eden Ayşe Doğan, koparmada 68, silkmede 83, toplamda da 151 kiloluk dereceleriyle 3 bronz madalya kazandı. Sadece 3 sporunun mücadele ettiği 45 kiloda Vientnamlı Phuong My Khong toplamda 158 kiloyla altın, Thi Dinh Pham gümüş madalya elde etti.

Türkiye’yi 6 kız, 6 erkek toplam 12 sporcunun temsil ettiği şampiyonada bugün erkekler 67 kiloda Yusuf Göçmenoğlu ile Furkan Özbek, 61 kiloda Caner Toptaş ve Doğan Dönen ile kızlar 49 kiloda Pelinsu Bayav mücadele edecek.