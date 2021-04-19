Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 'Mavi Kelebekler' adıyla tanınan Konyaaltı Belediyespor, ligdeki ilk yılında Türkiye kupasında yarı finale yükseldi. Antrenör Birol Ünsal’ün çalıştırdığı Konyaaltı Belediyespor, ligi ilk 8 takım arasında tamamlayıp, Türkiye kupasını kazanarak, ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Mavi Kelebekler'in başarısında önemli rol oynayan Ayşe Dinç, hentbola 10 yıl önce başladığını anlattı. Okuldan sonra antrenmanlara giderken derslerinin olumsuz etkileneceği düşüncesiyle babasının hentbol oynamasına izin vermediğinden bahseden Ayşe Dinç, "Ondan gizli antrenmanlara gittiğim çok oldu. Hocamın yönlendirmesiyle amcamla konuşup, babamı ikna ettik. Sonrasında çalışmalarıma yoğunluk verdim. Annem ve babamın ayrılmasının ardından sporla motive oldum. Konyaaltı Belediyesi'nde ilk defa Süper Lig'de mücadele ediyoruz. İlk sezonumuzda güzel mücadele ettik. Ligde kalmayı garantiledik ve 8'inci sıradayız. Kupada ilk 4'e kaldık. Bir kulüp için ilk sezonda bu başarıyı göstermek çok önemli. Önümüzdeki sezon ligde daha üst sıralarda yer almayı ve Avrupa kupalarına katılmayı istiyoruz. Plaj milli takımında aktif olarak oynuyorum. Salon hentbolunda da milli takım formasını giymek başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)