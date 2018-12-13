Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanan sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, spor hayatına nasıl başladığını anlattı.

Spora başladığında henüz 3 yaşında olduğunu belirten Onbaşı, balenin ardından aerobik jimnastik yapmaya başladığını kaydetti. 2013 yılında milli sporcu olduğunu dile getiren Onbaşı, “116 madalyam var. 3 tane dünya, 2 Avrupa Şampiyonası gördüm. Bunlardan ise altın madalya kazandım. Şu anda senior kategorisine geçtim. Bu kategoride 18 yaş ve üstündekiler yer alıyor. Bu benim için biraz zor olacak fakat bundan gözümün korktuğunu söyleyemem” diye konuştu.

"Altın madalya hedefliyorum"

Önümüzdeki sene 3 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonası olduğunu belirten Onbaşı, “Bu turnuvaların 4’üne katılmayı hedefliyorum. Tek ve çift kategorisinde yarışacağım. İki kategoride de kürsü ve mümkünse altın madalya hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

İlgilendiği spor dalında 26 yaşından sonra performansın düşmeye başladığını dile getiren Onbaşı, performansı düşene kadar yarışmak ve madalya kazanmak istediğinin altını çizdi.

Olimpik spor olmadığı için Dünya şampiyonluğunu kazanmak istediğini ifade eden Begüm Onbaşı, “İlerleyen yıllarda antrenör olmak ister miyim? Emin değilim ama bu sporun içinde kalacağıma eminim” dedi.

Genç sporcu Onbaşı, şampiyon olduktan sonra hayatında hiçbir şeyin değişmediğini sözlerine ekledi.

İHA