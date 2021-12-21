Dünya Şampiyonu aerobik cimnastikçi, Redbull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Dünya şampiyonluğu başarısıyla Türk kadınının gücünü gösterdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden milli sporcu, "Dünya Şampiyonu olmak bizim büyükler kategorisinde gerçekleştirmek istediğimiz en büyük hedefti ve buna ulaştığımız için hem çok mutluyuz, hem de Türkiye'ye bu başarıyı getirdiğimiz için büyük bir gurur yaşıyoruz. Hala daha o dönemin içerisinden çıkabilmiş değiliz. Çünkü dünya şampiyonluğu bizim için çok önemli bir başarı. Bundan dolayı çok büyük bir mutluluk hissediyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımız için ve Türk kadının gücünü orada gösterdiğimiz için büyük bir mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu.

'2022 YILI YOĞUN BİR YIL OLACAK'

İlk kez katılacakları dünya oyunlarından başarıyla dönerek bir ilki yaşamak istediklerini belirten Onbaşı, "Önümüzdeki yıl çok yoğun bir yıl olacak. 2022 yılında 3 tane dünya kupası, 1 tane de dünya şampiyonası ve 1 tane de dünya oyunları var. Dünya oyunlarına Türkiye olarak ilk defa katılacağız aerobik cimnastikte. Bu tabi ki çok heyecan verici. Umuyoruz ki oradan da derecelerle döneriz. İlk defa böyle bir yarışmaya katılacağımız için alacağımız başarılar da bir ilk niteliğinde olacak. Bu da bizi haliyle heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE BOMBA GİBİ HAZIR OLMAYI UMUYORUZ'

Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlıklarıyla ilgili tedavi süreçlerinin tamamlandığını ve çok iyi bir şekilde hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İtalya'dan sonra ufak bir sakatlık yaşadım. Aslında ufak değil, 5 tane yırtık yaşadım. Hemstring bölgemde yırtık vardı, onun tedavi süreçleri bitti. Bileğimde bir kist vardı onu da aldırdım. Tedavi sürecim aslında tamamlandı. Sonrasında antrenmanlara başladık. Şu anda antrenman sezonunun içerisindeyiz. Şu anda önümüzdeki senenin hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni müzik, yeni koreografilerin yapılmaları, takımların belirlenmesi gibi şeyler belirleniyor şu anda. Bu sürecin içerisinde çok büyük bir heyecan var. Hem biraz stres var. Önümüzdeki sene neler olacak? Neler bitecek? Bunun da stresini yaşamıyor değiliz. Ama önümüzdeki sene bomba gibi hazır olmayı umuyoruz."

'KENDİMİZİ ŞANSLI HİSSEDİYORUZ'

Emeklerini karşılığını aldığını hissettiğini söyleyen Onbaşı, "Özellikle amatör ve kadın bir sporcu olarak cimnastik gibi bir branşta mücadele etmek, başarılar kazanmak ya da yarışmalara katılmak özelinde konuşmak gerekirse, gerçekten bu noktaya gelebilmiş olmak, bu emeklerin karşılığını alıyormuşum gibi hissettiriyor. Bu çok mutluluk verici bir olay. Türk halkı, başarı karşısında inanılmaz bir kuvvetle bir oluyor ve tüm desteğini gösteriyor. Bundan dolayı da çok onore oluyorum diyebilirim. Bu anlamda amatör branşlara verilen destekler bizim için çok önemli. Gerek bakanlık, gerek federasyon ve sponsorlar bu tarz branşların desteklenmesinde emeği geçen herkese ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim yarışmalara katılmamız ve başarı kazanmamız yetmiyor. Bunun desteklenmesi ve duyurulması da çok önemli. Bu anlamda da kendimizi şanslı hissediyoruz. Ulaştığımız başarılar, hazırlık süreçlerimiz ya da başarısızlıklarımız da bir anda halka duyuruluyor ve onların da desteğini her anlamda hissediyoruz" dedi.

'KENDİMİ ÖZEL HİSSEDİYORUM'

Redbull sporcusu olmanın da özel hissettirdiğini anlatan Ayşe Begüm Onbaşı, "Redbull özelinde şöyle bir durum var. Dünya çapında bir sponsor ve dünya çapında özel sporculardan biriyim. Kendimi özel hissediyorum. Dünya çapında 850 sporcu var ve 850'den bir olmak önemli. Sadece tek bir aerobik cimnastikçi var o da benim dünya çapında. Bu da bana özel hissettiriyor. Şu anda tüm şampiyonların bir araya geldiği bir organizasyonun içerisindeyiz ve onlarla bir arada olmak konuşmak ve karşılıklı olarak deneyimlerimizi birbirimize anlatmak bizi genel olarak motive ediyor" diye konuştu.

Ayşe Begüm Onbaşı, artık diğer branşların da futbol desteklendiğini ve başarıların konuşulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İlgilendiğimiz branşlar çok küçük yaşlarda başladığımız ve çok sıkı disiplin ve antrenmanlar yaptığımız branşlar. Ben 10 yaşından beri yurt dışında milli yarışmalara katılıyorum. O süreçten itibaren bir gelişimin içerisindeyim. Bu tarz branşların gelişmesi demek de bir anlamda doğru yatırımların yapıldığını gösterir. Ben bu şekilde düşünüyorum. Hem sporcuya, hem antrenörlere hem de velilere doğru yatırımların, doğru telkinlerin yapılması sonucunda, tabi ki bizim gösterdiğimiz azmi de bir kenara koyarak konuşmak istiyorum. Gerçekten hem gelişimin sağlanmasına hem de başarıların gelmesine sebep oluyor. Futbol her ne kadar ülkemizde önemli bir branş olsa da diğer branşların da konuşuluyor olması ve desteklenmesi, taraftarı olduğum ve böyle bir branşla ilgilendiğim için bunu destekleyenler karşısında çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sadece cimnastik değil, diğer tüm branşların desteklenmesi ve gösterilmesi anlamında çok mutluyum."

Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)