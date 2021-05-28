Ayşe Begüm Onbaşı: Türk kadının gücünü gösterdim

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, "Tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazandım. Gerçekten çok mutluyum. Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Milli cimnastikçi, madalya töreninin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Altın madalya kazandığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Redbull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, "Aerobik Cimnastik Şampiyonası Bakü'de sona ermiş bulunuyor. Tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazandım. Gerçekten çok mutluyum. Ekip olarak çok mutluyuz. Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Yarıştığımız alanda Azeri kardeşlerimizin desteği bizi çok mutlu etti. Emeği geçen, benimle birlikte olan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



