Ayşe Begüm Onbaşı tarihe geçmek için Portekiz’de

Türkiye’nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, 16-18 Haziran tarihlerinde Portekiz’in Guimaraes kentinde düzenlenecek Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak bir ilki başarmak istediğini söyleyen başarılı sporcu, ‘‘İki defa üst üste dünya şampiyonu olan bir kişi aerobik cimnastik tarihinde yok. Bu ilki ülkemize getirmeye çalışıyoruz. Yeni müzik, koreografi ve mayoyla çalışmalarımızı yaptık. Çok çalıştık, inşallah emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz’’ dedi.

Aerobik cimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak için 16-18 Haziran tarihlerinde Portekiz’in Guimaraes kentinde düzenlenecek Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 21.850 puanla dünya şampiyonu olmayı başaran başarılı sporcu, Portekiz’de de dünya şampiyonu olarak bunu başaran ilk sporcu olmayı hedefliyor.

Portekiz’e unvanını korumak için gittiğini söyleyen Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, ‘‘Dünya şampiyonluğunu geçen sene ülkemize getirmiştik, şimdi ikincisini kazanmak istiyoruz. İki defa üst üste dünya şampiyonu olan bir kişi aerobik cimnastik tarihinde yok. Bu ilki ülkemize getirmek istiyoruz. Yeni müzik, koreografi ve mayoyla çalışmalarımızı yaptık. Çok çalıştık, inşallah emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz’’ dedi.