Ayşe Begüm Onbaşı: Sporun bana disiplin kattığını düşünüyorum

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 17 yaşındaki milli aerobik cimnastikçi Onbaşı, "Yaptığımız branş çalışmadığım takdirde bizi çok geriye atan bir branş. Bugüne kadar birçok şampiyonluk aldım ama bunlar beni kesinlikle 'ben oldum ve devam etmiyorum' havasına sokmadı. Hep devam etmem gerekiyor ve daha çok çalışmam gerekiyor diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

"SPORUN BANA DİSİPLİN KATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Öğrenim gördüğü İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin kendisine sağladığı kolaylıklardan dolayı hem sporu hem de eğitimini aynı anda götürebildiğini söyleyen Onbaşı, "Bugün sizin de söylediğiniz gibi Gelişim Üniversitesi'ndeyiz. Bugüne kadar bana en çok sorulan soru 'Hem sporu hem de okulu nasıl birlikte götürüyorsun?' oldu. Ben sporun bana disiplin kattığını düşünüyorum. Bundan dolayı hem okulu hem de sporu beraber götürebiliyorum. Tabii bu sırada Gelişim Üniversitesi de bana çok kolaylıklar sağlıyor. Başta Mütevelli Heyeti Başkanımız Abdülkadir hocamız olmak üzere, Mehmet Soyal ve Aydın Peker hocamız bize çok büyük destek sağlıyor. Özellikle cimnastik salonunu kullanmamızda, devamsızlık yapmamız gerektiğinde, Manisa'ya antrenmana gitmem gerektiğinde bana çok büyük kolaylıklar sağlıyorlar. Başka bir üniversitede, böyle kolaylıklar olmadan, kafam da bu kadar rahat olmazdı. Bundan dolayı ikisini birlikte götürmek benim için daha da kolaylaştı" dedi.

"CİMNASTİĞE KÜÇÜK YAŞTA BAŞLANMASI GEREKİYOR"

Sporcu bir aileden geldiğini ve ailesinin kendisini cimnastiğe yönlendirdiğini vurgulayan genç sporcu, "Cimnastik temel bir branş, bundan dolayı diğer branşlara aktarımı çok kolay. Küçük yaşta başlanması gerekiyor, küçük yaşta başlandığı zaman hem yetenekleri daha yüksekken yönlendirme yapabiliyorsunuz hem de çocuğun kas gelişimi tamamlanmamışken belli alanlara yöneltebiliyorsunuz. Cimnastiğin bu anlamda önemli bir spor olduğunu düşünüyorum. Annem ve babamın beni yönlendirmesiyle bu spora başladım. Annem atletizm ve basketbolla uğraşmış, babam da futbolcuymuş, bundan dolayı beni yönlendirmişler. Ben de bu şekilde baleyle, sonrasında cimnastiğe geçiş yaparak spor hayatına geçiş yapmış oldum" diye konuştu.

"AİLELERİN SPOR İÇİN ÇOCUKLARINA KATKILARI ÇOK ÖNEMLİ"

Bir sporcu için aile desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen Ayşe Begüm Onbaşı, "Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum; bu bağlamda ailelerin sporculara ya da çocuklara katkıları çok önemli. Kendimden örnek vermem gerekirse; ben Akhisar'da yaşayan biriyim ve antrenmanlar için Manisa'ya gidip geliyorum, bu da 1 saat gidiş, 1 saat geliş yani 2 saat yol demek. Tabii ki ailem olmadan ben 6 yaşımda bunların hiçbirini başaramazdım. Sadece bu bağlamda değil, manevi anlamda da çok destekleri oluyor. 'Evet kızım yapabilirsin, devam edebilirsin' diye destek gösterdiler. Bazen sporculuk hayatımda da pes etmek istediğim anlar oldu, o zamanlarda da beni hep motive ettiler; aile çok önemli" şeklinde konuştu.

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUKTAN SONRA BENİMLE İLK KEZ İLETİŞİME GEÇEN MARKA RED BULL OLDU"

Türkiye'de kendisi ile iletişime ilk olarak Red Bull'un geçtiğini anlatan Onbaşı, "Dünya şampiyonu olduktan sonra benimle ilk kez iletişime geçen marka Red Bull oldu. Hiç kimsenin benimle iletişime geçmediği dönemde, ben dünya şampiyonu olduktan 1 ay sonra bunu Türkiye duydu, o dönemde gelip bana sponsor olmak istediklerini söyledikleri zaman ben çok mutlu oldum. Çünkü az önce de söylediğim gibi; takdir edilmek, destek görmek çok güzel bir şey. Ben Akhisar'da yaşıyorum, Manisa'ya gidip geliyordum. O dönemde de gerçekten desteklerini hissetmek bana çok büyük bir özgüven verdi ve ayrıca dünya markası olduğu için beni yukarı çıkardı diyebilirim. Artık tüm dünyada tanınırlığım var, bu bağlamda ben kendimi çok şanslı görüyorum" dedi.

"ANTRENMAN İÇİN MANİSA'YA GİDİP GELİYORUM"

Çalışmalarına devam edebilmek için İstanbul'dan Manisa'ya gidip geldiğini vurgulayan Onbaşı, "Bu zamana kadar ben çok git-gel yaşadım, bundan dolayı aslında bir alışkanlık oldu diyebilirim İstanbul'a veya Manisa'ya gidiş geliş. Tabii ki de zor kısımları oluyor çünkü otobüsle veya araçla gittiğim zaman 7-8 saatlik bir yola tekabül edebiliyor, aynı zamanda havaalanını kullandığım zaman da. Fakat oraya gitme nedenim şu an mevcut olan antrenörüm Mehmet Ali Ekin'in, kulübümün ve ailemin orada olması. Bir de yarıştığımız platformdan da Türkiye'de sadece 2 tane var, birisi de Manisa'da. Bundan dolayı Manisa'ya gitmem gerekiyor" diye konuştu.

"ÇALIŞMAKTAN ASLA VAZGEÇMİYORUM"

Cimnastiğin sürekli çalışma gerektiren bir branş olduğunun belirten Red Bull sporcusu, "Çalışmaktan asla vazgeçmiyorum. Çalışmanın bu bağlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız branş çalışmadığım takdirde bizi çok geriye atan bir branş. Bugüne kadar birçok şampiyonluk aldım ama bunlar beni kesinlikle 'ben oldum ve devam etmiyorum' havasına sokmadı. Hep devam etmem gerekiyor ve daha çok çalışmam gerekiyor diye düşündüm. Bundan sonraki hedeflerim de Ocak ayında Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek ve orada yine 3 kategoride yarışmaya katılacağım. Onun haricinde de bu şampiyona aynı zamanda Dünya Şampiyonası'nın seçmesi olacak. Bu sene Dünya Şampiyonası var, 2021'de de Dünya Oyunları var. Dünya Şampiyonası da Dünya Oyunları'nın seçmesi; biraz karmaşık bir süreç ama hepsine hazırlanıyoruz, umarım hepsine gidebilir, tüm yarışmalarda ülkemizi temsil edebiliriz. 2020 ve 2021 yılları benim için çok önemli yıllar olacak. İlk defa Dünya Şampiyonası ve Dünya Oyunları'nda takım arkadaşlarım Mehmet Ercoş ve Emir Erışık ile Mehmet Ali Ekin koordinatörlüğünde yarışacağız" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON BAŞKANIYLA ARAMIZDA BABA-KIZ İLİŞKİSİ VAR"

Sponsor desteğinin bir sporcu için çok önemli olduğunu söyleyen milli cimnastikçi, "Öncelikle bu tarz kurumlar, kuruluşlar ve sponsorlar başarı olduğu zaman sporcuyu, sanatçıyı ya da bu başarıyı sağlayan kimse destekliyorlar. Bundan dolayı ben sponsorum Red Bull'a ve Gelişim Üniversitesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Sadece sponsorlar ya da kurum ve kuruluşlar değil, burada federasyon da var. Federasyon başkanıyla aramızda baba-kız ilişkisi var, bu yüzden ben federasyonumuza da çok teşekkür ediyorum. Herkes bizimle samimi ve aldığımız başarıya da değer veriliyor, bunu görmek de çok güzel bir şey. Herkes başardığı şey konusunda takdir edilmek ister, bundan dolayı da ben çok teşekkür ederim, destekleri yerinde buluyorum" açıklamasında bulundu.

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)