Ayşe Begüm Onbaşı, madalyalarına yenilerini eklemek istiyor

Aerobik cimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, madalyalarına yenilerini eklemek için yoğun bir çalışma programı yürütüyor. Bu sene gerçekleştirilecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak için Akhisar’da çalışmalarını sürdüren Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye’ye yeni madalyalar getireceğine inandığını söyledi.

Büyük şampiyonalara hazırlanırken Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan büyük destek gördüğünü ifade eden milli sporcu "Pandemi sürecinde çalışmalarıma devam edebilmem için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Federasyon Başkanımız Suat Çelen olmak üzere bana çok yardımcı oldular. Bu süreç boyunca beni sürekli arayarak destek verdiler. Çalışmalarımın aksamaması için kondisyoner ve fizyoterapist sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Ben de bu desteklerin karşılığını madalyalarla vermek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye’de cimnastiğin yakın gelecekte daha da gelişeceğine inandığını dile getiren Ayşe Begüm Onbaşı, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız himayesinde federasyonumuz, 81 ilimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimizin tahsis ettiği salonlarda cimnastiği Türkiye’ye yaymak için çok önemli bir proje yürütüyor. Bu projenin meyvelerini toplayarak, Türk cimnastiğinin daha da iyi noktalara geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.