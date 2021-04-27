Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Altunkaya'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile pozlarını silmesi akıllara ayrılık iddiasını getirmişti.

SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Günlerdir herhangi bir açıklama yapmayan çiftin birbirine sarılarak verdiği bir poz ortaya çıktı. Fotoğrafta gayet mutlu görülen gülerek poz veren çift, ayrılık iddiasını da yalanlamış oldu.Öte yandan Ayça Çağla Altunkaya, birçok kişinin tersine sosyal medya hesabını herkese gizli kullanıyor. Altunkaya, gelen takipçi isteklerini de kabul etmiyor.