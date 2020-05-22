Tarlalarda, bahçelerde, bitkilerin kenarlarında ve köşelerinde oldukça kolay bir şekilde yetişen ayrık otu, çoğu zaman istenmeyen bir ot olarak tanımlanabilir. Ancak bu otun, şifa kaynağı olarak bilinmesi gerekir. Genel olarak bahçe ve tarlalarda bitki yetiştiren bireyler için istenmeyen yabancı ot olan bu bitki, hastalar için tam bir şifa kaynağıdır. Şifa kaynağı olan ayrık otu hakkında bilgi vermek, bitkilerin şifasından yararlanmak isteyenlere fayda sağlayacaktır.

Ayrık otu nedir?

Ayrık otunun bilimsel adı ''Agropyrum Repens'' şeklindedir. Bununla beraber ayrık otu, yabani bir yapısı bulunan bitki çeşididir. Kendisine verimli bir alan bulduğu zaman yaklaşık olarak 1 metre çağında uzama özelliğine sahip olan ayrık otunun buğdaygiller familyasına ait olduğunu belirtmek mümkündür.

Beyaz ve sarı gibi bir rengi bulunan bu otun kökleri, şifa için toplanır. Bitkinin kökü açık yeşil olmakla beraber kendisi yeşil tonlarına sahiptir. Ayrık otunun en üst kısmında, hafif kuru ve çiçekli bir başak bulunur. Başak, sap ve kök ile beraber bu otun hayvanlar için tam anlamıyla bir bitkisel protein olduğunu belirtmek kesin olacaktır. Bunun dışında ayrık otunun yalnızca hayvanlar için değil insanlar için de birden fazla faydasının bulunduğunu belirtmek önemli olacaktır. Besin değerinin çok yüksek olduğu bu bitkinin, faydalarının bilinmesi insan sağlığına olumlu katkı sağlayacaktır.

Ayrık otunun faydaları nelerdir?

Ayrık otunun faydaları, birden fazla uzman tarafından belirtilmektedir. Bununla beraber birçok uzman bu otun faydalarından yararlanılması gerektiği görüşünü savunmaktadır. Ayrık otunun faydaları;

- Ayrık otu, iltihap söktürücü özelliği ile iltihabın vücuttan atılmasını sağlar. İdrar yolu enfeksiyonu bulunan kişilerin ayrık otu tüketmesi ile beraber vücudun eski sağlığına kavuşacağını belirtmek mümkün. İltihabı bulunan kişilerin bitki çayı olarak tüketmesi önerilir.

- Ayrık otu, vücutta biriken fazla suyu ve ödemi atmaya destek olur.

- Ayrık otu, insanın metabolizmasını çalıştırmasına yardımcı olur. Metabolizmayı çalıştıran ayrık otu ile vücuttaki zararlı toksinler dışarı atılır.

- Ayrık otu içerisinde bulundurduğu A, B, C vitaminleri sayesinde kışın oluşacak hastalıklardan korur.

- Grip, nezle gibi mevsimsel hastalıkların önüne geçen ayrık otunun kışın tüketilmesi önerilir.

- Ayrık otunun koruyucu etkisi sayesinde insan vücudunun direncini yüksek tutmak mümkündür.

- Ayrık otu, boğazı yumuşatır ve solum güçlüğünü önler. Bununla beraber bademcik iltihabını söker.

- Bal ve ayrık otunun bir arada tüketilmesi ile beraber kişinin kanı temizlenir.

- Kanı temizleyen ayrık otu sayesinde, bütün vücut fonksiyonlarının normal seviyesine geleceğini bilmek önemlidir.

- Ayrık otu, prostat rahatsızlığının olumsuz etkilerini en az seviyeye indirger.

- Ayrık otu, hücrelerin yenilenmesi için önemli destek sağlar.

- Ayrık otu, hücrelerin yenilenmesine destek olmanın dışında oluşumunun hızlanmasında büyük rol oynar. Bu özelliğinden ötürü de cilt rahatsızlıkları adına tercih edilir.

- Ayrık otu sayesinde kireçlenme gibi sağlık sorunlarının önüne geçilir.

- Oldukça kuvvetli antioksidan özelliğine sahip olan ayrık otu ile vücut ağrısı hafifletilir.

- Eklem ve diz ağrıları adına ayrık otundan yararlanmak oldukça doğru bir karar olacaktır.

Ayrık otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

Orta Çağ dönemlerinde idrar yolu kanalları ve idrar söktürme konusunda sağlık için kullanılmaktaydı. Ayrık otu, böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesi için kullanılmaktadır. Böbrek yetmezliği ve sancılar adına çok faydalıdır. Mesane ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Ayrık otu, kandaki ve vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına destek olur.

Ayrık otunun içerisinde yer alan maddeler sayesinde prostat rahatsızlıklarının önüne geçilebilir. Ayrık otunun kökü sade bir şekilde kaynatılarak içildiğinde yaz mevsimindeki susuzluğu ve harareti giderir. Ayrık otunun içerisinde antiseptik özellikler bulunur. Ayrık otunun kökü kekik ile birlikte kaynatıldığı zaman ve tüketilmesiyle beraber kanı temizlemektedir. Ayrık otunun, bu şekilde kullanıldığını belirtmek doğru ve kesin olacaktır.