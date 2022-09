AYOS Konyaspor , ilk hedefi ligde istikrarlı biçimde kalıcı olmak, ardından da Avrupa Kupaları’nda boy göstermek olarak belirledi. Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Turgay Çataloluk’u Sportif Direktörlüğe getirerek çok önemli bir hamle yapan Yeşil-Beyazlılar, Konya’yı ‘geleneksel basketbol şehri’ yapmak için kolları sıvadı.

İşte Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekibi Konya’nın basketboluna idari anlamda ‘yön veren’ isimlerinin yeni sezona ve yeni oluşuma dair görüşleri:

- Banvit’teki başarılı dönemin ardından TBF’de Ligler Direktörlüğü yaptınız. Sizi tekrar sahaya iten faktör neydi?

Turgay Çataloluk (SPORTİF DİREKTÖR) “Banvit döneminin ardından Basketbol Federasyonu’nda bir yıl kadar çalıştım. Gerçekten de orada çok mutlu oldum. İşimle ilgili en ufak bir sıkıntı yaşamadan iyi bir dönem geçirdim. Hem profesyonel sporculuktan geldiğim için hem de devamında kulüp düzeyinde profesyonel yöneticilik yaptığım için biraz sahayı da, adrenalini de özlemiştim. Konyaspor’un da Süper Lig’e yükselmesi ve onların da beni bu organizasyonu yönetmek, destek olmak üzere davet etmeleri üzerine süreç de çok çabuk gelişti. Ve ben de Konyaspor ailesine katıldım. Konyaspor benim için zaten uzak bir camia ya da şehir değil. Ben oyunculuk dönemimde 4 yıl süreyle Konyaspor formasını giydim. Çok da güzel günlerimiz geçti. Ondan sonra da çeşitli yapılar oluştu. Konya’da zaten basketbol kültürü hem oyuncu hem de kulüp bazında geçmişten beri mevcuttu.

Ancak belli bir istikrara oturmuş değil. Şimdi bizim hedefimiz de bu istikrarı yakalamak. Hem basketbolda iddialı, ligde kalıcı hem de basketbolun geleneksel şehir kulüplerinden biri haline getirmek istiyoruz. Hem Başkanımız hem de yöneticilerimizle ilk konuştuğumuzda da bana ilk söyledikleri buydu. Bu da beni çok etkiledi. Bana ‘Biz futbol kulübü olarak görünüyoruz. Ancak basketbol bizim üvey evladımız değil. Tabii ki bütçeler, imkanlar farklı. Ama futbolun geldiği yere basketbolu da hem kurumsal hem de sportif anlamda taşımak istiyoruz.’ dediler. Futbol olarak baktığımızda hem sportif hem de kurumsal anlamda çok gelişmiş, güçlü bir kulüp. Ben de açıkçası kendi gözlerimle görünce anladım. Stadyumuyla, kulüp yapısıyla, yönetim birimleriyle, profesyonel yapılanmasıyla şirket gibi yönetilen son derece profesyonel bir yapı oluşturulmuş. Aynı yapıyı basketbolda da oluşturmak en büyük hedefimiz olacak. Ama tabii sportif başarı bu işin olmazsa olmazı…

Coachun da söylediği gibi 12 yeni oyuncuyla çok sert bir ligde yola çıkacağız. Hiç kolay değil işimiz. Bana göre bu sezon geçen yıllara kıyasla özellikle alt grup takımlarının çok daha çetin, zorlu mücadeleler vermesi gereken bir sezon olacak diye düşünüyorum. Genel olarak bütün takımlar bütçelerini arttırdı, güçlendirdi. Ben kimsenin şu maçı kazanırım diyebileceğini düşünmüyorum. En azından kağıt üzerinde öyle görünüyor. Son yıllarda bazı dengesizlikler görünüyordu ama bu sezon öyle olmayacak. Biz de ona göre bir kadro oluşturduk ve hazırlıklarımızı ona göre sürdürüyoruz. Umarım gönlümüze göre olur ve sezonu iyi bir yerde bitiririz. Tabii ki ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Ama esas olarak gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.”

'SEYİRCİ FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ'

“Sporda, özellikle de basketbolda seyircinin etkisi yadsınamaz. Bence yüzde 20-30 pozitif etkisi var diye düşünüyorum. Özellikle de bizim gibi yeni kurulmuş, biraz zamana ihtiyacı olan takımlar için seyirci desteği çok önemli. Ben bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Onu sağladığımız andan itibaren de sakatlığımız olmadığı sürece bu mücadeleyi vereceğiz. Konya’nın çıkılması zor bir deplasman olacağını söyleyebilirim.”

- Bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde hedeflediğiniz yer neresi?

Engin Gençoğlu (BAŞ ANTRENÖR): “Gerçekçi olarak bakmak gerekirse hedefimiz ilk sezonumuzda ligde kalmak olacak. Ama işlerin gidişatına göre asıl gönlümüzde yatan da bir Avrupa kupası vizesi alabilecek bir yerde sezonu bitirmek. Çünkü futbolda gelen başarıdan sonra sportif anlamda herkesin, tüm Konya camiasının, taraftarların beklentisi çok büyüdü. Bu yüzden de evet, işimiz zor. Yani yeni kurulan, 12 yeni transfer yapmış bir ekibiz. Lige adapte olmamız, kendimizi kabul ettirmemiz lazım. Hem organizasyonumuz hem de oyunumuzla bunu yapabilmeliyiz. İnşallah önce kendimizi kabul ettirip, ligde devamlılığımızı sağlayacağımız bir yerde olmak, ondan sonra da yakalayacağımız derecede de Avrupa Kupası’na katılan bir takım olmak için çabalayacağız.”

- Tabii 12 yeni oyuncu ile kimya oluşturmak zor bir iş. Biraz şans da gerekiyor. Bu kimyayı oluşturmak adına ne gibi bir yol izleyeceksiniz?

“Bizim şu andaki en büyük hedefimiz, öncelikli hedefimiz kimyayı en iyi ve en kısa şekilde oluşturabilmek. Bence basketbol ikinci sırada geliyor. En önemli şey uyum. Takım içinde uyumu sağlayabilmek için de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey zaman. Bu zaman dilimini belirleyip, sahada istediğimiz verimi almaya çalışıyoruz şu anda. 12 yeni oyuncu, yeni bir şehir, yeni bir takım, yeni bir coach, yeni bir sistem, yerlisi yabancısıyla bunu sağlamak, adapte olmak kolay değil. Bunun için çok iyi çalışıyoruz. Ama saha içindeki uyumla sistemin içimdeki uyum aynı şeyler değil tabii. Oyuncularımızın saha dışındaki uyumu çok iyi. Şehire, birbirlerine çok çabuk ısındıklarını söyleyebilirim. Ama saha içindeki basketbolda uyumu sağlamak için zamana ihtiyacımız var. Bunu da yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. Ve lige kadar da sahadaki uyum sürecini de en iyi şekilde değerlendirip lige hazır gireceğimize inanıyorum.”

- Konya’da basketbolu sizin bakış açınızdan nasıl görüyorsunuz?

“Ben geçen yıl şubat ayının başında geldim. Sezon ortasıydı. İnanılmaz bir ilgi ve alaka vardı. Beni çok çabuk sahiplendiler. Organizasyon olarak da çok iyi bir kulüp yapısına sahip olunca doğal olarak da başarıya giden yol bizim için kolaylaştı. Kulübün 100. yılı olmasının da bunda etkisi vardı. Birincisi, burada muhteşem bir seyirci var. 3 bin 500-4000 kişilik salonu neredeyse 6 bin kişi doldurduk. Şehirde basketbola herkesin ilgi ve alakası çok yüksek. Yönetim anlamında da basketbola ilgi üst seviyede. Süper Lig ile alt ligi birbirinden ayırmamız lazım. Geçen yılki şampiyonluğun ardından kamuoyunda beklentiler artıyor doğal olarak... Bu, işin zorlu kısmı. Alınacak bir yenilgide ‘acaba başarısız mı oluyoruz?’ endişesi doğabiliyor bazen. Ben 25-26 yıldır bu için içindeyim. Çoğu zaman hep yardımcı antrenördüm. Şimdi seviye atladık ve işimiz daha da zorlaştı. 12 transferin yapılması, kalıcı bir takım yaratmak. Kimyanın sahaya yansıtılması coachun değerini gösteriyor. Bunu sahaya yansıtabildiğiniz zaman başarılı oluyorsunuz. Avantajlarımız seyircinin, şehrin, yönetimin, organizasyonun takım için itici güç olması. Pozitif anlamda destek olmaları bizim için çok önemli.”

'EN İYİSİNİ VERMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Fatih (Özgöçken) Başkan’ın bizi her ziyaretinde her toplantıda söylediği bir şey var: ‘Tabii ki sahada kazanmak da var, kaybetmek de var. Siz mücadele edin, gerisi gelir. Konyaspor’un sporcusu bu şehre çok iyi mücadele ettiğini, sahada her şeyini verdiğini kanıtlamalı.’ Tabii ki bu bizim için çok önemli bir şey. Biz karakteristik olarak da savaşçı, mücadele eden, asla pes etmeyen bir yapıyı sahaya yansıtacağız. Sahasında kaybetmeyen takım olmak en önemli hedeflerimizden biri.”

'SEYİRCİ AÇISINDAN ÇOK ŞANSLIYIZ’

“Basketbolu bilen bir seyirci kitlesinin yanında üniversite gençliğinin de yoğun ilgisi var. Bu açıdan da çok şanslıyız. Salona çok güzel bir enerji veriyorlar ve hep dolu tribünler önünde oynamamızı sağlıyorlar. İnşallah sezonun ikinci haftasındaki Tofaş maçıyla onlarla buluşacağız ve onlara güzel bir basketbol izlettireceğiz.”

'SAHADA AKAN BİR TAKIM OLACAĞIZ'

Yüzde 100 mobil ve hızlı basketbol oynayan bir takım izleyeceğiz. Yaptığımız transferi de o yönde gerçekleştirdik. Tek bir pozisyonda oynayan bir oyuncu transferi politikası izlemedik. Büyük çoğunluğu iki pozisyonu birden oynayabilen, akan bir takım yaratma düşüncesindeydik. Rotasyonu kendi içimizde biraz daha derin tutmaya çalıştık. Yarı sahayı çabuk geçip tempolu basketbolla sonuca gitmeyi hedefliyoruz.”- Konya’da basketbol denince ilk akla gelen isimlerin başında geliyorsunuz. Süper Lig’de yeniden var olmak nasıl hissettiriyor?

Yaşar Berber (GENEL MENAJER):

“20-30 senedir bünyesinde çalıştığım Konyaspor’un bugün basketbolda gelmiş olduğu nokta beni çok heyecanlandırıyor. Bir dönem bu takımın kaptanlığını da yapmış olan biri olarak yeni Sportif Direktörümüz Turgay Çataloluk’la çalışmaktan da çok memnunum. Birikimi ve bilgisiyle bu oluşuma çok değer katacağına gönülden inanıyorum. Kendisi çok deneyimli, işini çok iyi yapan çok değerli bir basketbol adamı. Konyaspor’da şu andaki yapı çok iyi bir oluşum. Hepimiz için Basketbol Süper Ligi yeni bir heyecan. Bu bizi çok mutlu ediyor. Eski havamızı yakaladığımızı düşünüyorum. Konyaspor’un Fatih Özgökçen gibi çok değerli bir başkanı ve yönetim ekibi var. Bize verdikleri destek de çok değerli. Bütün bu artıları yan yana koyduğumuzda, sportif anlamda da sahada en iyisini vereceğimize ve bu sene başarılı olacağımıza inanıyorum.”