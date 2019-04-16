Ayon 2.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe Beko, R.Madrid’den 2.4 milyon euroya Ayon’u kadrosuna katacak.

16 Nisan 2019, Salı 08:35
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Ayon 2.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe Beko, yeni sezona fırtına gibi girmeye hazırlanıyor. İspanyol spor sitesi Al Aro, 34 yaşındaki Meksikalı pivot Gustavo Ayon’un yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyeceğini öne sürdü.

Bu sezon R.Madrid’le mukavelesi bitecek Ayon’un, Fenerbahçe’den 2.4 milyon euro kazanacağı belirtildi. Bir dönem NBA’de oynayan Ayon, Avrupa’nın en önemli pivotları arasında gösteriliyor. Tam adı Gustavo Alfonso Ayon Aguirre, olan Meksikalı basketbolcu, 2,08 metro boyunda. Meksika Milli Takımı’nda kaptanlık yapmış Ayon’un, “Titan” diye lakabı var.(Akşam)

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