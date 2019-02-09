Aynur Aydın sıvı diyetine girdi

Aynur Aydın, söz-müziği Çağrı ve Berk Telkıvıran imzalı yeni şarkısı 'Düşüne Düşüne'nin okumasını tamamladı ve klip için hazırlanmaya başladı.

09 Şubat 2019, Cumartesi 22:23
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Aynur Aydın sıvı diyetine girdi

Yakında çıkacak yeni single'ı için "Hayatımın şarkısı" diyen Aynur Aydın, Nihat Odabaşı'nın çekeceği klibe 10 günlük sıvı diyetiyle hazırlanıyor.

10 gün boyunca sadece sebze ve meyve sularıyla beslenecek olan şarkıcı, üç kilo vermeyi hedefliyor.

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