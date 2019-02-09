Aynur Aydın sıvı diyetine girdi

Yakında çıkacak yeni single'ı için "Hayatımın şarkısı" diyen Aynur Aydın, Nihat Odabaşı'nın çekeceği klibe 10 günlük sıvı diyetiyle hazırlanıyor.

10 gün boyunca sadece sebze ve meyve sularıyla beslenecek olan şarkıcı, üç kilo vermeyi hedefliyor.