Aynı takım farklı zafer

Lider Alanyaspor’un takıldığı haftada Hatayspor’u konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11’ini korudu. Ligin 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 4-0’lık skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılı takımda Terim, ilk 11’inde herhangi bir değişiklik yapmadı. Aslan, Akdeniz temsilcisi önüne kalede Fatih, Martin Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Emre Akbaba ve Diagne ilk 11’i ile çıktı.

‘Herkes zorlanıyor’

Kadroyu bozmayan Terim, bu konuyla ilgili olarak; “Açıkçası iki haftadır bu 11, iyi oynuyor. Son maçı da bana göre son dönemin en iyi maçı olarak kapattılar. Bir de mecburi haller var açıkçası, birçok oyuncumuz yok. Onları hem onurlandırmak adına hem de adalet adına öyle bir karar verdik. İnşallah mahcup etmeyecekler. Milli takımlara gönderdiğimiz oyuncuların dönüşteki sakatlıkları ve corona olan oyuncularımız nedeniyle eksiğiz. Her teknik adamın çok zorlandığını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

3’ü de kulübede

Sarı-Kırmızılı ekipte koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi. Testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı



