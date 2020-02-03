Aylık Ve Haftalık Ketojenik Diyet Listesi Ve Menü Örneği

Düşük karbonhidrat tüketimine dayanan diğer diyet programlarından farkı ise, listede yağ kullanımının olmasıdır. Kısaca ketojenik diyet, karbonhidrat alımını sınırlayan, protein ve yağ tüketimine dayalı olan beslenme programıdır. Bu diyette amaç, karbonhidrat seviyesini düşürerek vücutta yağ yakımını arttırmaktır. Bu aşamada vücut ketoz denilen aşamaya geçmektedir. Bu aşamaya gelen vücutta yağ yakma isteği artmaktadır. Vücut enerji elde etmek için yağ hücreleri kullanılmaya başlamaktadır.

Ketojenik Diyette Yoğunlukla Kullanılan Besinler

Ketojenik diyet uygulamasında amaç yağ ve protein içerikli besinlerle beslenmektir. Bu besinler ise şu şekilde sıralanabilir;

-Et, Balık

-Yumurta, Tereyağı, Peynir

-Fındık, Fıstık, Ceviz

-Krema, Sağlıklı kuruyemişler

-Sızma zeytinyağı, hindistancevizi yağı, vb.

- Karbonhidrat seviyesi düşük olan sebzeler,

-Sağlıklı baharat ( yağ yakımını destekleyecek baharat çeşitleri) ve tuz.

Ketojenik beslenme şeklinde bu besinler rahatlıkla tüketilmektedir. Bu besinlerden oluşturulan diyet listeleri ile amacına uygun olan ketojenik diyet yapılmaktadır.

Ketojenik Diyet Nasıl Planlanır?

Kerojen diyet planlaması yapılırken alınan yağ miktarının alınan karbonhidrat ve protein toplamına oranlaması yapılmaktadır. Bu oran ise 5/1, 4/1,3/1,2/1 ve 1/1 şeklinde pay kısmı yağı, payda kısmı ise protein ve karbonhidrat toplamı ile planlanmaktadır. Ketojenik diyet planlamasında önemli olan diğer bir unsur ise kişinin diyete uygun olup olmadığıdır. Bu ise kişinin tıbbi tetkik ve incelemeleri yapılarak belirlenmektedir.

Haftalık Ketojenik Diyet Örneği

1. Gün Örnek Menü

Kahvaltı: Domates, salatalık, sınırsız yeşillik, 8-10 yeşil-siyah zeytin, 2 kibrit kutusu kadar yağlı peynir

Öğle: 100-150 gr balık/tavuk eti, yeşil salata istenilen kadar (salata içerisinde 3 adet limon ve 3 yemek kaşığı zeytin yağı)

Akşam: 100-150 gr hindi, 2 yemek kaşığı zeytin yağı eklenmiş sınırsız yeşil salata

2. Gün Örnek Menü

Kahvaltı: 1 adet avokado ya da 5 adet ceviz, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir, 2 yemek kaşığı zeytin yağı eklenmiş yeşil salata (salata sınırsız tüketilebilir)

Öğle: 150-200 gr kuzu pirzola, 100-150 gr kırmızı meyve

Akşam: 150-200 gr haşlanmış hindi, yeşil salata (salata içerisinde 2 yemek kaşığı zeytin yağı eklenmeli), 100 gr kabak çekirdeği

3.Gün Örnek Menü

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 adet avokado ya da 5 adet ceviz, 2 dilim beyaz peynir

Öğle: Sade lavaşsız 150-200 gr döner, yeşil salata sınırsız (salata içerisine 1-1,5 yemek kaşığı zeytin yağı eklenmeli)

Akşam: 150-200 gr haşlanmış hindi, yeşil salata sınırsız, 1 avuç dolusu kabak çekirdeği

4.Gün Örnek Menü

Kahvaltı: 2 kibrit kutusu kadar peynir( peynir türü kişi isteğine göre), 10 adet zeytin yeşil/siyah, 5 adet ceviz, yeşil yapraklı sebze salatası sınırsız

Öğle: Tereyağında hazırlanmış 150 gr kırmızı et bonfile, yeşil yapraklı salata sınırsız (salata içerisine limon ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı)

Akşam: 150gr ızgara köfte, yeşil yapraklı salata sınırsız

Bu dört günlük örnek liste 7 günlük liste halinde uygulanmaktadır. Benzer öğünler farklı günlerde olacak şekilde planlama yapılabilir.

Aylık Ketojenik Diyet Örneği

Ketojenik diyet listesi haftalık menü örnekleri benzer besinlerle çeşitlendirilerek aylık diyet listeleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda kişilerin beslenme alışkanlığına göre benzer besinlerle değerlendirilebilmektedir.

Ketojenik diyetlerin listesi ve takibinin uzman tarafından yapılması gerekmektedir. Böylece diyetin olumlu etkileri de artırılıp istenilen sonuca daha kolay ulaşabilmektedir.