Aylar sonra taraftarlı maç

A Milli Futbol Takımı'nın, Sırbistan ile oynadığı mücadele ile Türkiye’de 217 gün sonra bir futbol karşılaşmasına seyirci alındı. Son olarak 12 Mart 2020’de Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında tribünde taraftarlar yer almıştı. O karşılaşmadan sonra ise hiçbir maçta tribünlere taraftar girişine izin verilmemişti.

Davetliler ve misafirler...

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı, bin 123 kişi stada girebildi. Localara sadece TFF’nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler statta yerini aldı. Turnikelerde ateş ölçümü yapılan ve özel güvenlik yetkililerince doldurtulan "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlandı.