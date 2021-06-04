Fatih Karagümrük'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kaleci Aykut Özer, Galatasaray 'a transfer olasılığı ve Fernando Muslera ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Aykut, "Frankfurt'un altyapısında 8 sene oynadım. 4 sezon da A takımda oynadım. Bir kaç sakatlık yaşadım, o nedenle çok fazla oynama şansı bulamadım. Talihsiz bir dönemdi. Ama geleceğe bakmak gerekir. Türkiye'de görüştüğüm kulüpler var. Tekrar Türkiye'de oynayacağım. Geride kalan sezonda, maalesef az forma şansı buldum. 9 maçta oynadım. Sadece bir golde hata yaptım. 9 maçın 4'ünü gol yemeden tamamladım. 3 kere haftanın 11'ine seçildim. Göztepe maçında o hatalı golü yemesem bir kez daha haftanın 11'ine seçilirdim. Taraftarlar ve başkan da benden memnum. Gönlüm rahat ayrıldım. Ben ayrılmak istedim. Başkanımla karşılıklı anlaşarak, helalleşerek ayrıldık. Geçen sezon şampiyonluk yaşadım. Bu sezon da elimden geleni yaptım. 2 sene çok güzeldi. Artık değişiklik zamanı geldi. Daha çok oynamak istiyorum" dedi.

Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Aykut, yaptığı paylaşımda maçta giydiği Muslera'nın eldivenlerinin kendine şans getirdiğini söylemişti.

'Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duydum'

Fernando Muslera ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten tecrübeli file bekçisi, "Muslera ile aramaz gerçekten çok iyi... Hiçbir egosu yok. Benimle kendisi bağlantı kurdu. Oynadığım maçlardan sonra, bana mesaj atıp, 'iyi oynadın, bravo' diye destek oluyor. Dünyaca çapında bir kariyere sahip olmasına karşın, çok mütevazı bir insan. Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duydum. Ama beni direkt olarak kimse aramadı. Tabii ki Muslera ile oynamayı herkes ister. Muslera'yla oynamayı çok isterim. Bence herkes ister. Kendisi gerçek bir idol. Aramızda 6-7 yaş far var; ama gerçek bir idol. Hayırlısı" şeklinde konuştu.



