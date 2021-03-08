Aykut Lale: Ligde kalamadığımız için üzgünüz

Haliliye Belediyespor’un antrenörü Aykut Lale, AA muhabirine, 30 haftalık zorlu lig maratonunun sonuna geldiklerini söyledi.

Takımın ilk kez mücadele ettiği ligde güçlü rakiplerle karşılaştığını anlatan Lale, "Elimizden gelen çabayı göstermemize rağmen ligde kalmayı başaramadık. Üst üste bazı şanssızlıklar sonucu ligde kalma hedefimizi gerçekleştiremedik. Özellikle alt sıralarda ligde kalma mücadelesi veren takımlarla yaptığımız maçları kaybedince bir alt lige düşmek zorunda kaldık. Sezon boyunca desteğini esirmeyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ligde kalamadığımız için üzgünüz." dedi.

Haliliye Belediyespor, oynadığı 30 maçın 21’ini kaybederken 9 karşılaşmadan ise galip ayrıldı.