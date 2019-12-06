Aykut Kocaman'dan Masterchef açıklaması!

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün Ecdat Parkı’nda gerçekleşen Masterchef Türkiye programının çekimleri öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

06 Aralık 2019, Cuma 17:26
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Aykut Kocaman'dan Masterchef açıklaması!

Masterchef Türkiye programı için jüri üyeliği sorulan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman konu hakkında şunları söyledi:

Hayatın akışı içerisinde iki konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Biri hayatın akışı diğeri mesleğin akışı. Bu durumun gerçekleşmesi Belediye başkanımız ile bir arada olduğumuz zaman kendisi böyle bir durumdan bahsetti. Konya tanıtımı açısından iyi olacağını söyleyince, uzun zamandır yaşadığım şehir olarak bunun güzel olacağını düşündüm. Açıkçası ben de içeride ne olacağını bilmiyorum.

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