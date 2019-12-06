Masterchef Türkiye programı için jüri üyeliği sorulan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman konu hakkında şunları söyledi:

Hayatın akışı içerisinde iki konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Biri hayatın akışı diğeri mesleğin akışı. Bu durumun gerçekleşmesi Belediye başkanımız ile bir arada olduğumuz zaman kendisi böyle bir durumdan bahsetti. Konya tanıtımı açısından iyi olacağını söyleyince, uzun zamandır yaşadığım şehir olarak bunun güzel olacağını düşündüm. Açıkçası ben de içeride ne olacağını bilmiyorum.