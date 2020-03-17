Konyaspor’dan ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye döneceği iddiasına yanıt verdi.

Geçen akşam Zorlu Center’da görüntülenen Kocaman, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusu üzerine “Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok” dedi.

2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.. (Hürriyet)



