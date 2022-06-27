'Aykut Kocaman, yayıncı kuruluş Bein Sports ile anlaştı' iddiası!

Süper Lig yayın haklarını iki yıllığına uzatan Digiturk'ün yorumcu kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdiği iddia edildi. Aykut Kocaman'ın gelecek sezon Bein Sports ekranlarında Süper Lig’i yorumlayacağı öne sürüldü.

İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre; tecrübeli teknik adam, bir Süper Lig ekibinden teklif alması halinde sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.

Aykut Kocaman, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra bir kulüp çalıştırmamıştı.

AYKUT KOCAMAN'DAN FLAŞ YALANLAMA

Konu hakkında açıklama yapan Kocaman, "Böyle bir durum söz konusu değil, herhangi bir ilgim ya da bilgim yok. Bu sezon takım çalıştırmayı ve çalışmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Play Spor