Aykut Kocaman: Türk futbolunda son sözü para söylüyor

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ikinci yarı çalışmalarında açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Son sözü Türk futbolunda para söylüyor. Ne yazık ki durum böyle. Ortada gerçekler var" dedi.

15 Ocak 2020, Çarşamba 15:18 Son Güncelleme:
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Aykut Kocaman: Türk futbolunda son sözü para söylüyor

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ikinci yarı çalışmalarında açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman şunları dile getirdi:

Şu anda sahada ve saha dışarısında son sözü para söylüyor, hiç hoşnut olmasam da gerçek bu ve artık gerçekler ile yüzleşmeye başladık.

Sadece Konyaspor için değil bütün kulüpleri kapsıyor. Son sözü Türk futbolunda para söylüyor. Ne yazık ki durum böyle. Ortada gerçekler var. Gerçeklerle yüzleşmeye başladı hem Konyaspor hem Türk futbolu.

Sonuçta kota var, kota içinde transfer yapalım derseniz ciddi para lazım. Son sözü para söylüyor derken şunu da söylemek lazım. Aklımda yoktu, yüzleşme gibi olacak. Oyuncuların hak edişleri, borç ve transfer ihtiyacı var, kolay çözülecek bir denklem değil

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