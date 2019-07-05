Aykut Kocaman: Tek düşüncemiz başarılı bir sezon geçirmek

Konyaspor, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Aykut Kocaman, tek düşüncelerinin başarılı bir sezon geçirmek olduğunu söyledi. Kocaman, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni sezona neler olacağını merak etme duygusu ve bir şeyler yapabilme arzusuyla giriyoruz. Geçen sezondan bilgi anlamında elde ettiklerimizi de bu seneye aktarıp üstüne de bu sezon koyarak eğer başarı sağlayabilirsek istediklerimizi elde etme anlamında bir adım daha önde oluruz diye tahmin ediyorum. Başarılı bir sezon geçirecek gibi de görünüyoruz. Umarım yanılmayız.”

KAMP PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Kamp programı ile ilgili bilgi veren Aykut Kocaman, "Konya'da 3 günlük bir çalışma yapacağız. Hem sağlık kontrolü hem de oyuncuların son durumlarıyla ilgili testler burada olacak. Sonra Bolu kampı sürecimiz olacak. Bu da ayın 9'unda başlayıp 20'sine kadar sürecek. Bolu'da daha fazla temel antrenmanlara ağırlık vereceğiz. Bu arada yeni sezonda 'ne yapmak istiyoruz' sorusuna odaklanacağız. Daha sonra da iki gün izin kullanıp tekrar maç kampı için Hollanda'ya gideceğiz. Orada da 4 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Tabii bir aksilik olmazsa. Sonrasında ise lig için hazırlıklarımızı, kadrolarımız netleştirmeye başlayacağız" diye konuştu.

"BAJIC'İN TAKIMA KATKISININ OLACAĞINI UMUT EDİYORUZ"

Yeni transferlerle ilgili de konuşan Kocaman, "Katılan oyunculardan geçen sezonda takımın dışında olan ve çeşitli takımlarda kiralık oynayan oyuncularımızı çağırdık. Şimdi onların durumuna bakacağız. Ağırlıklı olarak genç oyuncularımızın durumuna bakacağız ve ne olabilir kestirmeye çalışacağız. Aynı zamanda şu ana kadar katılan Riad Bajic ile Alper Uludağ aramıza geldi. Bajic zaten tanıdığımız bir oyuncu. Hem benim kişisel olarak tanıdığım da bir oyuncu. Konyaspor ailesinin de iyi tanıdığı bir oyuncu. Takıma büyük katkısının olacağını umut ediyoruz. Zaten o umutla aldık. Alper’de aynı şekilde takıma büyük katkı sağlayacaktır. Alper de son derece istekli. Umarım adaptasyonu çabuk olur. Hem kendisine hem de takıma katkı sağlar. Ama bu kadarla kalmayacak tabi ki. Sezonun sonuna doğru birkaç oyuncuya daha ihtiyacımız var. Yönetim de son derece hızlı bir şekilde çalışıyor. Tahmin ediyorum ikinci kampa başlarken kadroyu tamamına yakınını oluştururuz diye düşünüyorum" dedi.

"4-5 OYUNCUYLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

4-5 oyuncuyla transfer görüşmelerinin de devam ettiğini belirten Kocaman, "Bizim yapacağımız transferler kadar dışarıdan alacağımız, ihtiyaç duyduğumuz oyuncular kadar aynı zamanda takımdan da çeşitli nedenlerden dolayı göndereceğimiz oyuncular da vardı. Bu konuda birkaç yol alındı. Eğer bunu da dengeli bir şekilde başarabilirsek bu antrenman temposunu da yükseltecektir. Aynı zamanda oyundaki en azından biraz daha tahmin edilebilir olmamıza neden olacaktır. Geçen sene çünkü bir dönem var ki baya bir yükseliş yaşadık. Sonra arkasından 11 haftalık ciddi bir sıkıntılı süreç oldu. Hem tahmin edilebilir durumumuz ortadan kalkmıştı, hem de bir şeyler yapabilmenin düşük olduğu bir dönemdi. Eğer aklımızın yettiğince bunca yıllık tecrübemizle bir takım önerilerde bulunduk. Yönetimle bunları paylaştık. Onlarda buna uygun bir şekilde çalışıyorlar. Hem göndereceklerimiz hem de gidenlerle ilgili dengeyi kurabilirsek bu senenin daha iyi olma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Umarım bu konuda yanılmayız. Bu sene transfer olarak kenar oyuncuya ihtiyacımız gözüküyor. Ben oyuncuyu alırken sağ ya da sol diye almıyorum. Oyun içinde her iki tarafta kullanmaya çalışıyoruz. İki taraflı da oynayabilen oyuncuya ihtiyacımız var. Biraz skorer oyuncuya da ihtiyacımız var. İsim vermek şu anda doğru değil. Çünkü şu an 4-5 oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. İsim vermek doğru değil. Çünkü hangisin olacağı belli olmuyor. Transfer tek taraflı olan bir şey değil. Çünkü oyuncu, kulübü almak isteyen pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. 1 veya iki tane kenar oyuncuya ihtiyacımız var. Aynı zamanda bir de stoper ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"YAŞ ORTALAMASINI DÜŞÜRMEMİZ LAZIM"

Takımın yaş ortalamasını da düşünmeleri gerektiğinin de altını çizen Aykut Kocaman, "Geçen sezonlarda yüksek yaş ortalamasıyla oynadık. Yaş ortalamasını mutlaka düşürmemiz ve genç oyunculara daha fazla şans vermemiz gerekir" dedi.

DHA