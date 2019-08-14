Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezona Ankaragücü galibiyetiyle başlamak istediklerini söyledi. Kocaman, bu akşam İstanbul Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçında ise Liverpool'un bir adım önde olduğunu söyledi.

Süper Lig ekibi Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Tekni direktör Aykut Kocaman, iki gün sonra başlayacak yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulanarak şunları söyledi: "Yeni sezonun herkes için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hem takımlar adına özellikle bu işin aktörü olan oyuncular adına sakatlıklardan uzak sonrada başarılarla dolu bunu yaparken de doğru çalışan iyi davranan iyi şeyler yapmaya çalışanların biraz daha ön almasını dilememde fayda var. Umarım bunlardan birtaneside biz oluruz. Çalışmaların bir kısmını bitirdik. Bir kısmını diyorum çünkü; öbür taraftardan da ağustos ayının sonuna rylül ayının başına kadar süren bir transfer süreci var. Dolayısıyla oyun olarak oyuncu olarak elimizdeki oyuncularla gelebileceğimiz seviye olarak belli bir yere kadar geldik. Tabii ki bundan biraz daha ileriye gitmemiz gerekiyor bu bir gerçek. Ama öbür taraftan da özellikle hem ayrılma safhasıyla hem katılma sahfasıyla birkaç tane daha beklentimiz var. Olması da gerekiyor zaten. Dolayısıyla bu tarafıyla da henüz tamamlanmış olduğumuz söylenemez."

"ANKARAGÜCÜ MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

MKE Ankaragücü maçını kazanmak istediklerini de belirten Kocaman, "Önce Ankaragücü maçıyla lige başlayacağız. İlk başta sanki iki bölüme ayırmak gerekiyor. Hem hazırlıklarımız itibarıyla aynı zamanda da bunların karşılığında neler geriye doğru dönebilir geri dönüşler nasıl olabilir diye düşündüğümüz zaman birinci etap ilk milli maç arasına kadar 3 maçımız var. İki maçımız içeride bir tanede Galatarasay deplasmanı var. Sanki bu dönem başlarken bizim biraz daha yön belirleme konusunda yüzde yüz olmasada yön belirlememize yardımcı olacak dönem bu dönem. Ondan sonraki süreç tamamen yönümüzü bulacağımz bir süreç gibi gözüküyor. Yukarıya doğru mu olacak, orta sıralar mı olacak, yoksa aşağı sıralar mı olacak? En azından hem ligle ilgili hemde takımımızın durumu ve gelebileceği durumu gözlemlemek için ciddi bir sınav olacak ikinci dört maç. Çünkü ikinci dört maçta ikinci milli maç arasına kadar 3 deplasman var bir tanesini de içeride oynayacağız. Yapılanmamazın, form durumumuzu, fiziksel durumumuzu oyun içerisindeki ezberlerimizi pekçok şeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte hepsini anlamlandıracak durumlardan bir tanesi de pazar günü oynayacağımız Ankaragücü maçı belirleyecek. Tabii ki mutlak ve mutlak taraftarımızın karşısında onlarla birlikte kazanmak için oynamak kazanmaya çalışmak ve kazanabilmek en büyük amacımız olacak" diye konuştu.

"1-2 TRANSFER YAPACAĞIZ"

1-2 trasfer yapacaklarını ve görüşmelerin sürdüğünü belirten Aykut Kocaman, "Özelikle ofansif anlamda en az bir veya iki oyuncuyu kadroya katmamız gerekiyor. Temaslarımız var. Transfer sadece sizin insiyatifinizle gerçekleşen bir şey değil. Oyuncular, kulüpleri, sizin olanaklarınız, çıkacağınız yerler ve var olan olanaklarınız pekçok şey yan yana geliyor. Dolayısıyla bu süreç bazen uzuyor. Ancak birkaç oyuncuyla temasta olduğumuzu ve yakın olduğunu söyleyebilirim bu anlamda" dedi.

"LIVERPOOL BİR ADIM ÖNDE"

Öte yandan bu akşam İstanbul Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını da değerlendiren Aykut Kocaman, "Benim favorim şuanda yok. Futbolun klişesi. Nispeten form durumuna bakılıdığı zaman Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak gelen Liverpool bir adım önde gözüküyor. Ancak bu takımlar dünya çapında oyunculara sahip. Oyunun her anında maçı çevirebilecek oyunculara sahipler. Kefede bir adım daha Liverpool ağır basıyor demek kehanet değil."şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanı koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Topla oyun ile devam eden antrenman, yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aykut Kocaman'ın açıklamaları

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)