Aykut Kocaman: Şikayet edecek bir şey yok

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kamp döneminin bekledikleri ve istediklerini alma açısından iyi geçtiğini söyleyerek, “Şikayet edecek bir şey yok” dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3 Ocak’ta başlayan devre arası Antalya kampının 11 günlük etabını değerlendirdi. İlk yarının son 5 haftasında görev aldıklarını ve bazı eksiklikleri fark ettiklerine değinen Kocaman, “Görev yaptığımız süre içerisinde doğal olarak pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Çünkü takımlarda sıkıntılar ve eksikler bitmez. Ancak bunlardan bizim adımıza tespit ettiğimiz başlıca olanlarından bir tanesi de özellikle üç maçta takımın yaşadığı dağılma ve kontrol kaybıydı. Oyundaki kontrolün yitirilmesiydi. Bu sadece topu kullanma anlamında değil, sahaya yerleşme anlamında da var. Kasımpaşa, Akhisarspor ve Trabzonspor maçının belli bölümlerinde yaşadık. Hem kampı programlarken hem de oynayacağımız özel maçlarda rakipleri seçerken bir alt ligde olmalarına rağmen oyun kurguları olan takımlarla oynadık. Israrla aynı şeyleri ezber olan takımlarla oynadık. Buradaki temel amacımız da oyundaki kontrol gücümüzü bir şekilde arttırmayı başarabilmekti. Hem antrenmanlardaki çalışmalar hem de oyundaki isteklerimiz bu yönde gelişti. Esas itibariyle kamp döneminde beklediklerimizi ve istediklerimizi alma açısından iyi olduğunu söyleyebilirim. Şikayet edecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Erzurumspor maçına odaklanacağız”

Kocaman, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda oynayacakları BB Erzurumspor maçı ile ilgili de konuşarak, “Şimdi çalışma ve hazırlıklar anlamında ana bölüm bitti. Salı gününden itibaren BB Erzurumspor maçına odaklanacağız. Hem rakibimizi inceleyeceğiz hem de yapacaklarımızın neler olabileceğine doğru yoğunlaşmaya başlayacağız. Lige tabii ki de kuvvetli bir başlangıç yapmak amacındayız. Her ne kadar her rakip son derece değerli ve güçlü olsa da tüm çalışmalarımız iyi bir başlangıç için olacak. Umarım başarırız” şeklinde konuştu.

İHA