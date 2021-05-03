Aykut Kocaman: Sakin ve sabırlı oynayarak kazandık

Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, Ankaragücü galibiyetini ardından açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, "Oyuncularımı tebrik ederim. Sıcak bir havada oynadık. Golü de yedik, ikinci golü yeme tehlikemiz vardı. Sakin ve sabırlı oynayarak kazandık. Sevincin ve sıkıntının iç içe olduğu maçtı. Kendi oyunumuzu en sonunda rakibimize kabul ettirdik ve bir şekilde başardık"

"Junior Fernandes'e ayrı parantez açmam lazım. Enzo Crvielli'nin cezalı, Fredrik Gulbrandsen'in de yokluğunda Nacer Chadli'ye destek verecek merkez oyuncumuz yoktu. Takımı ve arkadaşları için önemli bir hamle yaptı. Baskısı, vuruşu üst seviyedeydi"

"Sarı kart gördüğüm için memnun değilim. Oyun şehvetiyle bütün takım sevince giderken, kalecilerin erken başlamayı engellemesini söylerim. Volkan Babacan'a bağırmaya çalışırken, mesafe kontrolünü kaçırdık sanırım. Kurallar böyleyse, boynumuz kıldan ince." ifadelerini kullandı.