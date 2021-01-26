Türk spor tarihinde bazı isimler çoğu kişi tarafından bilinmektedir. Özellikle başarılı çalışmalara imza atan ve çok sayıda şampiyonluğa erişen kişiler bir adım öne çıkarlar. Özellikle üç büyüklerde oynayan ve ya bu üç büyükleri çalıştıran kişiler başarılı çalışmalara imza atarlar. Aykut Kocaman da bu başarılı işlere imza attığı için adından çok sık söz edilen kişiler arasında yer almıştır. Özellikle Fenerbahçe futbol takımını çalıştıran Aykut Kocaman bu takım ile başarılı sezonlara imza atmıştır.

Aykut Kocaman nereli?

Türk sporunda ismi her daim geçen Aykut Kocaman eski bir milli futbolcudur. Fenerbahçe formasını uzun yıllar terleten Aykut Kocaman süper ligde 140 gol ile en çok gol atan futbolcu olarak öne çıkmıştır. Fenerbahçe tarihinde bu önemli başarıyı elde eden Aykut Kocaman 5 Nisan 1965 tarihinde Sakarya ilinde dünyaya gelmiştir.

Aykut Kocaman kaç yaşında?

Eski milli futbolcu ve teknik direktör olan Aykut Kocaman 55 yaşındadır. Futbol yaşamında santrafor olarak görev yapan Aykut Kocaman 2013 yılında teknik direktörü olduğu takımı UEFA Avrupa liginde yarı finale kadar çıkarmayı da başarmıştır. 1,74 boyunda olan başarılı teknik adam 1991- 1995 yılları arasında milli takım forması da giymiştir.

Aykut Kocaman hangi takımlarda oynadı?

Aykut Kocaman profesyonel anlamda futbol hayatına 1984 yılı itibari ile Sakarya'da başlamıştır. Burada top koşturan Aykut Kocaman 1988 yılında Fenerbahçe futbol takımına transfer oldu. Bu takım ile üç kez Süper Lig içinde gol krallı unvanını alan Aykut Kocaman pek çok başarıya imza attı. Sekiz sezon boyunca Fenerbahçe'de oynayan Aykut Kocaman 1996 yılında İstanbulspor'da top koşturmaya başladı. Burada 4 yıl boyunca oynayan Aykut Kocaman 2000 yılında futbolu bıraktığını açıkladı. Süper Lig'de toplam 200 gol atarak futbol tarihinin en golcü 5. futbolcusu olan Aykut Kocaman bir kez Türkiye U-21 milli takımında 15 kez de Türkiye A Milli futbol takımında forma giymiş ve bu dönem içinde bir gol atmıştır.

Aykut Kocaman hangi takımları çalıştırdı?

Türkiye genelinde pek çok kulüpte görev alan Aykut Kocaman son olarak 2017- 2018 sezonunda Fenerbahçe, 2018- 2020 sezonunda da Konyaspor'u çalıştırdı. Konyaspor'u başarılı bir şekilde çalıştıran Aykut Kocaman'ın aldığı maaş 2 milyon TL ve 3,5 milyon TL arasında değişmektedir. Teknik direktörlerinin aldıkları maaşlar gerek kulüp politikasına gerek ise teknik direktörlerin başarılarına göre değişiklik göstermektedir.

Aykut Kocaman teknik direktör kariyeri

Uzun yıllar futbol oynayan Aykut Kocaman 2000 yılında futbolu bıraktığını açıkladı. Bu dönemde İstanbulspor futbol takımında teknik direktörlüğe başlayan Aykut Kocaman sonrasında Malatyaspor ve Konyaspor'da teknik direktörlük yaptı. Ayrıca Aykut Kocaman Ankaraspor futbol takımında da teknik direktörlük yaptı. Başarılı teknik adam Aykut Kocaman 2009- 2010 sezonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yaptı. Başarılı teknik direktör Aykut Kocaman 2010- 2011 sezonu içinde Fenerbahçe teknik direktörlüğünü yaptı.

Aykut Kocaman'ın Başarıları

Aykut Kocaman futbol oynadığı sürede 1988- 1989 yıllarında 29 gol, 1991- 1992 yıllarında 25 gol ve 1994- 1995 yıllarında da 27 gol atarak gol kralı olmuştur. Bunun yanı sıra bu goller ile birlikte Aykut Kocaman 200 gol ile 100'ler kulübüne girdi. Aykut Kocaman futbolcu olarak Fenerbahçe'de süper lig, Türkiye Süper Kupası, Başbakanlık Kupası ve TSYD Kupasını kaldırdı. Aykut Kocaman teknik direktörlük döneminde Fenerbahçe'ye bir şampiyonluk, iki Türkiye Kupası ve bir UEFA Avrupa Ligi yarı finaline çıkma başarısını kazandırdı. Konyaspor teknik direktörlüğü yapan Aykut Kocaman 2012- 2013 sezonunda takıma Türkiye kupasını kazandırdı.