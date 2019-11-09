Aykut Kocaman: Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hakettiler

Süper Lig'in 11'inci haftasında Demir Grup kendi sahasında konuk ettiği İttfak Holding Konyaspor'u Emre ve Hakan'ın golleri ile 2-0 mağlup etti. Sivasspor puanını 21'e çıkarırken, Konyaspor 13 puanda kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman rakiplerinin son haftalarda morali ve öz güveni yüksek bir takım olduğunu belirtti. Sivasspor’u tebrik eden Kocaman, "Maçın başından sonuna kadar hak ederek bir galibiyet aldılar." dedi.

Konyaspor’un öz güveni düşük olarak sahaya çıktığını vurgulayan Kocaman, bunun maça da yansıdığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sivasspor sezonun enerjisi en yüksek maçlarından birini oynarken, onu buraya çeken takım biz olduk. Özellikle 15-20. dakikalardan sonra ne zaman onlar topu bize bırakmaya başlasalar onların sahalarına doğru gitsek, oyuncularımızın genel yapısına yakışmayacak basit pas hataları yaptık. Gol yemeden bitirmek, bu anlamda çok net pozisyon vermesek de bir anlamda en azından dinlenip derlenip toparlanmak için bir fırsat yarattık. İkinci yarıya ana planımıza sadık kalarak çıktık. Biraz daha topu tutmak, topun akışını kontrol etmek zorundaydık. Nispeten bu oldu. İptal edilen penaltının verildiği anlarda hakikaten ciddi bir girdabın içerisindeydik. Sivas net bir şekilde galibiyeti hak etti."

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan’ın maçın skoruna etki eden bir halinin olmadığını vurgulayan Kocaman, oyuncuları Shengelia’nin gördüğü kırmızı kartın biraz ağır olduğunu belirtti. Kocaman, Sivassporlu Emre Kılınç’ı attığı golden dolayı da tebrik etti.