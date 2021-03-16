Aykut Kocaman: Kupa kazanmak takıma iyi gelecektir

"Şanssızlıklarımızdan bir tanesi hem kalite hem de oyun gücü olarak zirvede olan bir takımla karşı karşıya gelmemiz. Tur atlarsak final maçında her şey olabilir. Her rakibe saygı duyuyorum ancak bugün Beşiktaş'ı eleyebilmek takıma yüksek bir moral sağlayacak"

"Başakşehir geçen sezonun şampiyon takımı. Bu senenin sıkıntılarını azaltmak için kupa kazanmak iyi gelecektir. Bu takımın kupa kazanma alışkanlığı açısından da önemli"

"Başakşehir'in gücü ile Beşiktaş'ın gücü arasında o kadar fark olmadığını düşünüyorum. Ama kağıt üzerindeki düşünceler, saha içindeki inişler ve çıkışlarla bambaşka bir yere gidebiliyor. Bugün çok farklı bir maç olacağını düşünüyorum"