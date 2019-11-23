Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a Burak Yılmaz'ın 72'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu. 13 puanda kalan yeşil beyazlılar ise ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Konyaspor, son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, 'Beşiktaş'ın oyundan düştüğü anlarda skor üretemediklerinin altını çizdi.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

'Yakın geçti oyun, her iki takıma gidebilirdi'

"Maçın başında söylediğim hoş olmayan durum bir adım daha ileri gitti, gerçekten hoş bir durum değil. Skordan ziyade şu önemli, Beşiktaş'ın oyundan düştüğü anlarda oyunu ortaya doğru götürdük ama skor yapmaya giderkenki sıkıntılı halimiz daha da kötüydü. Erozyon mu demek lazım buna, biraz daha sürdüğünü gösterdi oyunun gidişatı. Yakın geçti oyun, her iki takıma gidebilirdi. Bir takımın kazanacağı bir maç gibi gözükmüyordu. Farkı yaratan, Beşiktaş'ın ofansif anlamda gol becerisine daha yatkın oyuncuları olması."

'Konyaspor'da daha beterini de yaşadık...'

"Her an bir kalkınma planı var ama ne kadar uygulanabiliyor o önemli. İlk kez yaşamıyorum bunu hayatımda, çok yaşadım, Konyaspor'da daha beterini de yaşadık. Krizlerde bir şekilde çözüm üretme ve tersine çevirme becerisi beni ve tüm antrenörleri bu seviyelere getirir. Kafamızda olan şeyler var ama hayata geçmesi değil. Hayatın kendi içinde de gerçekleri var tabii ki, o da işİn başka tarafı."