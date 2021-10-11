Aykut Kocaman, Konyaspor iddialarına noktayı koydu!

Konyaspor ’un teknik direktör arayışında olduğu ve Aykut Kocaman ile dirsek temasına geçtiği yönünde ortaya atılan iddialar ve yapılan habere tepkiler dinmiyor. Konyaspor yönetiminin resmi kanaldan yalanlamasının ardından bir tepki de iddianın ana kahramanı teknik direktör Aykut Kocaman’dan geldi. Kocaman, yakın çevresine yaptığı açıklamada, haberi görünce çok üzüldüğünü ve böyle bir haberin yazılacağını duymadığını hatta kendisinden görüş dahi alınmadığı söyledi.

‘BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM’

Yeni Haber gazetesinden Veli Özkan'ın haberine göre Kocaman, ‘Kim yazdıysa artık bilmiyorum asılsız bir iddia ortaya atmış. Benim ne Konyaspor ile bir görüşmem oldu ne de öyle bir beklenti içerisindeyim. Kaldı ki; Konyaspor şuan İlhan Palut ile çok iyi yolda ilerliyor. Beğenerek takip ediyorum takımı, her şey yolunda görünüyor. Hoca değişikliği zaten sürpriz olurdu. Ben bu sezon takım çalıştırmayacağım. Kariyerim boyunca bir takımdan ayrıldıktan sonra belli bir süre kendime dinlenme fırsatı sundum. En az dinlenme sürem 7 ay oldu. Dediğim gibi bu sezon takım çalıştırmak istemiyorum’ ifadelerini kullandı.