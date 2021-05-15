Aykut Kocaman: Kazanma duygusu ile oynadık

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Başakşehir, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 90 dakikanın ardından konuştu, “Klasik olarak maç öncesine bakmak gerekirse iki takım da son derece rahat olduğunu ne yukarıya doğru ne aşağıya doğru herhangi bir sıkıntısının veya beklentisinin olmadığını bir maçtı. Rizespor biraz daha önce Lig'deki durumunu sağlamlaştırmıştı. Biz de Sivas deplasmanından mağlup olmadan döndük ve durumumuzu kesinleştirilmiştik. Bu maçın temel amacı öncelikli olarak her maçta olduğu gibi kazanmak duygusu oldu. Bununla beraber birkaç basamak daha yükselebilir miyiz? Rizespor'da pozisyonunu koruyup yine dediğim gibi bir basamak daha yukarı çıkabilir mi diye düşünüyordu. Maça bu duygularla başladık. Biz son 6 haftada 4'ünü gol yemeden bitirmiştik. Ancak attığımız gol sayısı sadece 5'ti. Bu 5 gol de 12 puan almayı başardık. Son 6 haftada Rizespor ise tam tersi yaklaşık iki buçuğa yakın gol ortalamasına sahip bir takımdı. Özellikle 'gol bölgelerinde üretken bir takımla oynayacağız' dedik. Ancak öbür taraftan Rizespor için tabii ki aynı zamanda hemen hemen 2 buçuğa yakında gol yeme ortalaması vardı. Ön tarafta kontrolü ele alabilirsek Rizespor sağımızdan ve kalemizde biraz uzakta bilirsek skora yakın olma şansımız yüksekti” dedi.

‘RAKİBİMİZE NET FIRSATLAR VERDİK’

Maçın ilk yarısında öne geçmeyi başardıklarını ifade eden Kocaman, “Bakıldığı zaman maçın hemen başında biz öne geçmeyi başardık, ancak arkasından gelen 15 dakikalık bölümde 2-3 tane net fırsat verdik. Gol olmayınca Rizespor biraz daha oyunun içerisinde tutunmaya çalıştı. Devre biterken farkı ikiye çıkardık farkı. Bu tabii kısmen bir rahatlık sağladı. Bütün maç boyunca ikinci yarıda sadece skoru korumak değil arttırabilmek istiyorduk. Bizim için sıkıntılı başlayan sıkıntılarla devam eden bir sezonu hem iyi bir oyun hem de son derece zorlu bir rakip karşısında iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona özellikle kuvvetli takım olma haline dönüş için küçük de olsa bir özgüven ve moral şansı verdi” dedi.

DHA