Aykut Kocaman ilk kez sezona 3 yenilgi ile başladı
Medipol Başakşehir, 2021-22 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Evinde oynadığı Alanyaspor ve Kayserispor maçlarını 1-0'lık skorlarla kaybeden Başakşehir deplasmanda da Konyaspor'a 2-1 kaybetti. Aykut Kocaman böylece teknik adamlık kariyerinde ilk kez sezona üç yenilgi ile başladı.
Medipol Başakşehir, 2021-22 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Evinde oynadığı Alanyaspor ve Kayserispor maçlarını 1-0'lık skorlarla kaybeden Başakşehir deplasmanda da Konyaspor'a 2-1 kaybetti. Aykut Kocaman böylece teknik adamlık kariyerinde ilk kez sezona üç yenilgi ile başladı.
Başakşehir 0-1 Alanyaspor
Konyaspor 2-1 Başakşehir
Başakşehir 0-1 Kayserispor
Aykut Kocaman ilk 4 maçını kaybetmişti
Geçen sezon göreve gelen Aykut Kocaman ilginçtir ilk dört lig maçını kaybetmiş ve ilk kez böyle uzun bir seri yaşamıştı. Başakşehir daha sonra 15 maçta 24 puan toplayıp ligi 12.sırada tamamlamıştı.
Galatasaray 3-0 Başakşehir
Başakşehir 0-1 Karagümrük
Göztepe 2-1 Başakşehir
Başakşehir 0-1 Trabzonspor