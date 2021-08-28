Aykut Kocaman: Hiç istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Milli ara öncesi kazanmak istediklerini ama kazanamadıklarını söyledi.

"Thiam maçın tüm dengesini değiştiren oyuncu oldu"

Deneyimli teknik adam, “Hiç istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başında bakıldığı zaman hem hazırlık dönemi ve maçlara bakınca tam bir kabus senaryosu. Bugünde normal şartlarda baktığımızda 0 puanımız var, enteresan bir durum. Sonuca gelmek gerekirse hiç istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başında bakıldığı zaman hem hazırlık dönemi ve maçlara bakınca tam bir kabus senaryosu. Bugün de normal şartlarda baktığımızda 0 puanımız var, enteresan bir durum. Temel olarak Konyaspor maçında başlayan gevşeme, açılma takım savunmasında yumuşama olması. Bugün yüksek arzuyla başladı takım. Her şeyin ölçüsü çok önemli. Bugün maçı çevirme arzusu, fırsat olarak görme, yüksek şiddetli bir arzu geniş boşluklar bıraktı. Rakibimizde bunlardan bir tanesini değerlendirdi. O andan itibaren kontrolleri ele aldık. Sonuç hiç istemediğimiz bir sonuç. Rakibin ceza sahasında son 5-10 dakikalık bölümde aralara girmek kolay değildi. Biraz daha olağan dışı ataklara döndü. Oyun olarak tüm gücüyle yapmaya çalıştık. Çok yüksek yüzdeli olmasa da kendi ezberlerimizi yapmaya çalıştık, ama topu 3 direğin arasından geçiremedik. Dolayısıyla son derece üzgünüm. Golü atan Thiam arkasından yüzde yüz golü de çıkaran Thiam oldu. Maçın tüm dengesini değiştiren oyuncu oldu" diye konuştu.

"FORVET ALMA DÜŞÜNCEMİZ VAR"

Forvet transferi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kocaman, "Takımın transfer politikasına değinen Kocaman, “Forvet alma düşüncemiz var. Lig maçlarının sonuçlarını olumlu ya da olumsuz bizim ekstra durumumuz var. Duygusal anlamda sert git gel içindeyiz. Böyle bir başlangıçta aşağı çekiyor herkesi. Hazırlık dönemindeki yüksek seviye bir anda ilk maçtan sonra tam tersine döndü ve bizi aşağıya çekti. Skor gelmeyince telaşlı panik hal artıyor ve düzen bozuluyor. Dolayısıyla şu milli arayı değerlendireceğiz" dedi.