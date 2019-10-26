Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye ters geliyor

Aykut Kocaman varsa sorun yok... Bu akşam Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman’ın futbolculuk döneminde efsane olduğu Sarı-Lacivertliler’e karşı istatistikleri göz dolduruyor.

Başarılı hoca, ligde İstanbulspor, Malatya, Osmanlı ve Konya’nın başında Fenerbahçe’ye 19 kez rakip oldu. Kocaman bu maçlarda 9 kez puan ya da puanlar aldı, 10 maçı kaybetti.

Öte yandan Konya, deplasmanda Kanarya ile 18 kez oynadı. Bu maçlarda 16 kez kaybederken, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Yeşil-Beyazlılar bu beraberlik ve galibiyeti de Kocaman döneminde almayı başardı.