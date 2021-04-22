Aykut Kocaman: Demba Ba kararı tamamen teknik bir karar

Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman "İçerideki halimizi görseniz bu 3 puanın önemi daha net anlaşılırdı. Gerçekten kritik bir maçtı. Olmaması gereken bir durumu yaşıyoruz. Böyle bir zamanda oyuncuların ruh halleri çok gergin oluyor. Maçın ilk yarısında kendi oyunumuza yakın bir oyun oynadık. Sonra iş, koruma tarafına geçti. İkinci yarıda da skoru koruduk. Sonunda kazanmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında da mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın zorluk derecesinin oldukça yüksek olduğunu belirten Aykut Kocaman, "Gelinen haftalar itibariyle telafinin zor olduğu, kritik maçlar oynuyoruz. Bugünkü maç rakibimiz adına da aynı şekildeydi. Bu duygular maça da yansıdı. Biz son haftalardaki oturmuş oyunumuzu ilk yarıda skoru almak için sahada gerçekleştirdik. Öne geçmeyi başardık. Aradık, topu tuttuk. O andan itibaren özellikle gerginlik, oyunu koruma duygusu, ikici yarı oyunumuza hakim oldu. Kasımpaşa'da eşitliği sağlamak, bizimle arasındaki puan farkını korumak, sonrasında da belki kazanabilmek için oyunu bizim sahaya itti. İlk yarı oynayarak, ikinci yarı koruyarak geçirdik. Direkt rakibimiz olan bir takımı deplasmanda yenmek sevindirici, nispeten rahatlatıcı bir durum oldu" ifadelerini kullandı.

"Takımın buraları bildiği söylenemez"

Takımın daha önce hiç 5'inci sıranın altına düşmediğini dile getiren Kocaman, "Motivasyonu düşürüyor tabii ki. Bütün sporlarda en önemli şey özgüven. Kazanma alışkanlığı gibi kaybetmek de bir alışkanlık. Oyuncuların büyük kısmı sezon sonlarında 5'incilik görmemiş. Geçen sene şampiyon olmuş. Buraları bildiği söylenemez. Kulübün bu konuda tecrübesi de yüksek değil. Oyuncular da seçilen oyuncular. Şampiyon olan takıma takviye edilen oyuncular. Gerginleştiren bir hal var. Bu benim için de geçerli. Bunun baş etmesini ve alt etmeyi öğrenmek zorundayız" şeklide konuştu.

"Demba Ba kararı tamamen teknik bir karar"

Demba Ba ile yolların ayrılmasının takımı nasıl etkileyeceği ile ilgili gelen soru üzerine Kocaman, "Bu konu tamamen benim futbola bakış açımla ilgili. Özellikle sosyal medyada dönen saçmalıklar ve aptalca şeylere kamuoyunun dikkat etmemesini rica ediyorum. Tamamen teknik anlamda bir tercihti. Bu konuların uzağında yaşamaya, kimseye yanıt vermemeye çalışıyorum. İnsanların hakkında da konuşmak istemiyorum. Ancak ben de zarar görmek istemiyorum. Bu tamamen teknik anlamda, hayata, futbola bakışımla alınmış bir karar. Sadece Ba ile ilgili değil, pek çok oyuncu için karar vermek zorundayım. Bazen olumlu bazen olumsuz olabiliyor. Ama bu işin doğasında var" diye konuştu.