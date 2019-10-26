Aykut Kocaman: Ciddi bir hayal kırıklığı oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Konyaspor, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından 90 dakikayı yorumlayan Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, ciddi bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Özeleştiri yapan Kocaman, "2 haftadır kendi adımıza da oyun adına da olağanın dışında bir maç oynadık. 15. saniye kırmızı kart, ardından 100 dakikaya yakın 10 kişi. Bugün de özellikle skor olarak kendi normalimizin dışına taşan bir skor oldu." dedi.

Maç boyunca ciddi hatalar yaptıklarını vurgulayan başarılı teknik adam, ''Anormallikler beklemediğimiz skorlar açısından değil, ceza sahasından henüz golü olmayan Fenerbahçe 5 golün 4'ünü dışarıdan attı. Şu ana dek ceza sahası dışından yemedik biz de, şu an 4 tane yedik. Ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Üstteki yerimizi sağlamlaştıracağımızı düşündüğümüz maçlarda istediğimiz skorları alamadık. İlk 20 dakikadaki temaslı oyunu bekliyorduk, ciddi hatalarımız oldu maç boyunca." diye konuştu.

Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Topu hareketlendirme ve topla hareketlenmede ciddi hatalar yaptık maç boyu. Bunda skorun da etkisiyle şunu söyleyebilirdim çok rahat ama bu iki gol baştan bu cümleyle girmemi engelleyen durumu yarattı. Maçın genç hakemi de Fenerbahçe'nin şiddetine müsaade etti. Hakemin müsaade etmesi maçın başında hemen gelen baskının artmasında rol oynadı gibi gözüküyor. Bu maçı kaybettik, yapacak bir şey yok artık."