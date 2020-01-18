Aykut Kocaman: Çalıştık, çabaladık!

Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Konyaspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve 10 maç sonra galibiyetle tanıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, MKE Ankaragücü takımın istekli oynadığını söyledi. Son haftalarda iki takımın zor günler geçirdiğini anımsatan Kocaman, "Biz 7. haftadan, Ankaragücü de 6. haftadan itibaren kazanamıyorduk. Orada topladığımız yüksek puanlar bizi düşme hattından biraz uzak tuttu." ifadelerini kullandı.

Kocaman, MKE Ankaragücü’nün kazanma arzusuyla kendilerini beklediğini belirterek, "Tabii bizim de bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Ligin kırılması için iki takım için de erken sayılabilecek bir dönem. Ama öbür taraftan da özellikle kaybedenin kanamasının biraz daha artacağı bir maçtı. Son dört maçta biraz daha derli toplu oynadık. Ancak bunları kazanma tarafına geçiremedik. Bu duygu ve düşüncelerle maçın başından itibaren oyunumuzu rakibimize kabul ettirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Maçı kazanmak için büyük çaba sarfettiklerini aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Maçın ilk yarısının ortalarından itibaren pas mesafesinin çok uzaması, savunma pozisyonlarındaki oyuncularımızın problemleri, maçın her iki takım oyuncuları arasında gidip gelmesine neden oldu. İkinci yarı hem pas mesafesini biraz daha azaltmak hem de aynı zamanda maçı bir an önce toparlamak zorundaydık. Bu düşünceyle maça başladık. Ama ilk 15 dakika maçın gidişatı istediğimiz gibi olmadı. Ankaragücü tamamen bizim sahamıza doğru gitti. 12 ve 13. dakikalardan itibaren biraz daha topa sahip olmaya başladık. Kendi klasik oyunumuza döndük. Pozisyon bulunca kontrol biraz daha bize geçti. O andan itibaren arayışlarımız biraz daha fazla arttı. İki tane net gol pozisyonu bulduk. Ancak maç böyle bitecek derken son anda golü bulduk. Çalıştık, çabaladık. Çalışınca şansta yanınızda oluyor. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Ankaragücü’ne de başarılar diliyorum."