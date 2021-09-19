Aykut Kocaman: Böyle bir dönemde 3 puan önemli

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'nin Almanya'dan yüksek tempolu bir maçtan dönmesi, küçük de olsa bizim için avantaj sağladı. Özellikle 30-35. dakikaya kadar olan süreç bizim ana planımıza uygun yürüdü ve golü de bulduk"

"2. yarı bizim sahada oynandı. Bugün önceki maçlara göre kaleye daha az şut attık ancak her atağımız tehlikeli oldu. Böyle bir dönemde 3 puan almak önemli" ifadelerini kullandı.