Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarınki Anneler Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Kocaman, "Bugün alınan sonuçlarla, bizim Sivas deplasmanında aldığımız sonuçla matematiksel olarak, ligin ikinci yarısının ortalarından itibaren ciddi bir şekilde düşme tehlikesinin iliklere kadar hissedildiği sezonu son 2 hafta kala matematiksel olarak sonlandırmış olduk. Yönetim, futbolcular ve bizim açımızdan ligin istediğimiz şekilde bitmesini sağladı. Bunun için de son derece mutluyuz. Başakşehir bu seviyeleri hiç görmemişti. Sivasspo son iki sezonunun pek çok şeyi yan yana getirdikten sonra verimlilik anlamında en başarılı takımlarından bir tanesi, hatta en başarılısı denilebilir. İki sezondur hep yukarılarda oluyor. Bu sene özellikle sezon başında Avrupa Ligi'nin getirdiği zihinsel dağınıklık doğal olarak onları da etkiledi. İstedikleri sonuçları alamadılar. İkinci yarıda bizim maça gelinen sürece kadar 16 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ile çıkmışlardı. Yedikleri gol ortalaması 1'in altında. Oyun olarak da güçlü bir takım. Oyun olarak da direkt olarak kaleye giden, rakibi baskıya alan, hataya zorlayan bir hali vardı. Maçın bütününde rakibi kalemizden uzak tutabilme stratejisi belirlemiştik. Mümkün olduğu kadar nispeten bunu başardığımızı söyleyebilirim. İlk yarı nispeten ortada geçti maç. ikinci yarı oyunun kontrolünü biraz ele aldık, biraz rakip kaleye gittik. Bu arada Sivasspor da ortalamasının altında kalsa da kalemizde tehditler oluşturdu. Ancak sonuç başladığı gibi bitti. Her iki takım için de bu skor doğru skor gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)